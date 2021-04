Gagnez la couronne ou mettez le royaume à sac cet été dans RUSTLER, le « GTA-like » médiéval

Walnut Creek, Californie, Saint-Ouen, France – 9 avril 2021 : Modus Games et Just For Games ont le plaisir d’annoncer qu’une version physique de Rustler – Grand Theft Horse sortira cet été sur consoles. Just for Games distribuera en France Rustler sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X.

Préparez moulte hardiesse pour vivre une vie de brigand médiéval, volant chevaux et commettant affreux crimes sur son passage ! Faites la guérilla rurale en vous armant des objets à disposition, tunez votre bolide équin, recrutez un troubadour pour jouer de la musique sur votre passage, et gagnez en réputation !