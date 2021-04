Children of Morta : le mode Family Trials est maintenant disponible !

La plus importante mise à jour de Children of Morta est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Family Trials (Épreuves familiales) est un mode de jeu axé sur le combat et tous les utilisateurs peuvent maintenant se lancer gratuitement dans l’action à un rythme effréné.

« À propos du mode Family Trials (Épreuves familiales) »

Le mode Family Trials (Épreuves familiales) se déroule autour de Zyklus, un donjon unique et anormal situé quelque part dans Rea. Le Donjon Zyklus est assez instable : sa nature et ses règles changent rapidement, suivant un cycle obscur et chaotique affecté par la Corruption elle-même. Les Bergson utilisent cet endroit mystérieux pour tester leurs compétences et leurs limites, ainsi ils sont mieux préparés pour affronter les dangers qui les attendent sur les Terres de Rea.

Du point de vue du gameplay, Family Trials (Épreuves familiales) est un mode complètement séparé de la campagne Histoire principale du jeu. Ce mode propose de nouveaux systèmes, de nouveaux objets et de nouvelles possibilités de création de personnage, et plus encore : tout ceci mis en scène dans une série de donjons complètement aléatoires. C’est aussi un véritable défi, la plupart de la progression est perdue lorsque vous mourez dans le donjon, alors préparez-vous à apprendre de vos erreurs !

« Mode Family Trials (Épreuves familiales) : les bases »

Complétez les objectifs principaux et les objectifs secondaires facultatifs et avancez vers le niveau suivant. Les objectifs varient : protéger les travailleurs de Rea des vagues d’ennemis, combattre dans l’arène, ou encore survivre au déluge d’adversaires corrompus, et plus encore !

Déverrouillez deux niveaux de difficulté supplémentaires : difficile et démentiel. Plus la difficulté est élevée, plus vous avez de niveaux à battre !

Faites des expériences en créant vos personnages et apprenez de vos erreurs afin d’optimiser vos explorations successives dans les donjons.

Les niveaux sont complètement aléatoires chaque fois que vous entrez dans les donjons.

Tous les membres de la famille Bergson et leurs capacités actives sont disponibles dès le début.

« Nouveaux systèmes, nouveaux objets et nouvelles fonctionnalités »

L’arborescence des compétences est remplacée par le nouveau système Talent. Chaque fois qu’un personnage change de niveau, il peut choisir un nouveau talent.

Les runes ne tombent plus dans les donjons ; elles font désormais partie du nouveau système Talent.

Les Reliques divines et les Grâces divines ont deux niveaux de pouvoir supplémentaires ; vous pouvez les améliorer dans la boutique spéciale ou les trouver dans les donjons.

Les améliorations d’objet vont de simples boosts de statistiques à des caractéristiques spéciales supplémentaires débloquées pour chaque objet.

40 talents par personnage ; accumulez les améliorations et les modifications de vos compétences actives et passives pour dominer vos ennemis.

Des actions en jeu avec des récompenses spéciales pour vous aider à survivre au mode Family Trials (Épreuves familiales). Complétez-les pour démarrer votre exploration avec PV bonus, augmenter de niveau instantanément, obtenir des gemmes supplémentaires ou même des objets gratuits.

Les fragments de gemmes fonctionnent comme monnaie principale dans le mode Épreuves familiales. Utilisez-les dans la nouvelle boutique pour parier des récompenses, et améliorer votre équipement et acheter de nouveaux brillants.

Êtes-vous prêts à survivre au Donjon Zyklus et réussir le mode Family Trials (Épreuves familiales) ?