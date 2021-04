izneo – « L’Attaque des Titans » un phénomène jamais vu dans l’édition numérique en France

Vendredi 9 avril minuit : ce sont des milliers d’utilisateurs qui étaient connectés simultanément sur la plateforme izneo pour accéder au 139ème et dernier chapitre de la série L’Attaque des Titans ou Shingeki no Kyojin, édité en France par Pika Edition.

Pourtant rodés à des opérations à forte affluence avec des partenaires tel qu’Orange ou Canal+, les serveurs d’izneo n’ont pu tenir la charge. Les équipes d’izneo ont géré la crise entre minuit et 1h30 et, aux alentours de 1H30 du matin, la vaste majorité des lecteurs avaient enfin accès au chapitre tant attendu.

Une telle affluence simultanée pour la sortie d’une nouveauté numérique représente probablement une première dans l’édition française et notamment dans le manga. Afin de saluer l’oeuvre de Hajime Isayama et rémunérer justement son travail , de nombreux fans, qui pour certains privilégiaient jusqu’alors la lecture sur les plateformes de scan, semblent avoir choisi de se tourner vers l’offre légale d’izneo. La qualité de la traduction officielle de Pika Edition, l’absence de publicité entre les pages du scan, la mise à disposition des épisodes dès minuit au jour de la sortie officielle sont autant d’arguments revenus régulièrement sur les réseaux sociaux ces derniers mois, avec l’approche de la fin de la série.

À date et 3 jours après la sortie du chapitre, plus de 2200 chapitres 139 ont été vendus sur izneo. Un record sur une période aussi courte.



« Nous estimons que ce succès inédit démontre s’il en était besoin tout l’intérêt du simultrad. Il représente un des meilleurs services que le numérique peut apporter aux éditeurs de mangas » indique Luc Bourcier le directeur général d’izneo. « De nombreuses autres séries à succès telles que EDENS ZERO, UQ Holder!, Boruto, Dr Stone paraissent en Français en simultané avec le Japon et peuvent être lues sur izneo, grâce au travail accompli par les éditeurs français qui s’en trouve ainsi justement valorisé ». Nous espérons que cette réussite encouragera tous les éditeurs de mangas à s’engager dans cette voie.»

La version anglaise de la plate-forme izneo publie également en simultrad des séries de la Kodansha US : Attack on Titans, EDENS ZERO, UQ HOLDER!, Space Brothers et plus encore.

Historique.

La publication de L’Attaque des Titans, œuvre du mangaka Hajime Isayama a débuté le 9 avril 2009 au Japon et a vu sa base fan grossir au fur et à mesure, jusqu’à devenir le phénomène que l’on connait aujourd’hui. C’est en 2015 que l’offre légale de simultrad pour L’Attaque des Titans » est proposée pour la première fois par l’éditeur français Pika et arrive sur izneo avec le chapitre 67 (correspondant au début du tome 17).