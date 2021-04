Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France + top UK

Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 13 de 2021 (du 29/03/2021 au 03/04/2021). Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement. A propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français.

1) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) / +1

2) Monster Hunter Rise (Switch) / -1

3) Ring Fit Adventure (Switch) / +1

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / +1

5) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / Retour

PS5

Outriders – Édition Day One

Spider-Man : Miles Morales

Call Of Duty : Black Ops Cold War

PS4

FIFA 21

Outriders – Édition Day One

Call Of Duty : Black Ops Cold War

XSeriesX

Outriders – Édition Day One

Assassin’s Creed Valhalla

It Takes Two

XOne

FIFA 21

Cyberpunk 2077

Forza Horizon 4

Switch

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Monster Hunter Rise

Ring Fit Adventure

PC

Microsoft Flight Simulator

Outriders – Édition Day One

Football Manager 2021

Voici le Top Ten de GfK pour la semaine se terminant le 10 avril (les données relatives aux ventes numériques ne sont pas incluses dans ces classements) : plus d’un an après sa mise en vente, Animal Crossing : New Horizons est de nouveau en tête du classement des jeux en boîte au Royaume-Uni. Le jeu a gagné une place dans le classement malgré une baisse de 21% des ventes d’une semaine sur l’autre. L’exclusivité Nintendo Switch a maintenant dépassé le million de ventes en boîte au Royaume-Uni, ce qui en fait l’un des deux seuls jeux sortis l’année dernière à réaliser cet exploit.L’autre jeu est FIFA 21, qui se trouve cette semaine à la deuxième place du classement après une baisse de 34 % des ventes. Le titre d’EA était le jeu le plus vendu la semaine dernière.

Tous les jeux du Top 10 ont vu leurs ventes baisser cette semaine, et aucun nouveau jeu n’est entré dans le classement. Les ventes globales de jeux en boîte ont diminué de 28 % d’une semaine à l’autre au Royaume-Uni. Les sorties récentes ont chuté dans les classements cette semaine. Monster Hunter Rise perd deux places et se retrouve à la sixième place après une baisse de 56 % des ventes en glissement hebdomadaire. Quant à Outriders, il perd dix places et se retrouve à la 16e place après une chute de 74 % de ses ventes. Le jeu est également disponible sur Xbox Games Pass.