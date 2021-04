Les modes gratuits Kill Run et Photo, ainsi qu’un DLC cosmétique débarquent aujourd’hui dans Ghostrunner

Paris, France. — Le 13 avril, 2021 — Les éditeurs All In! Games et 505 Games et les développeurs One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks™ sont heureux d’annoncer ce jour, l’ajout de deux modes gratuits au jeu d’action parkour cyberpunk Ghostrunner, ainsi que la sortie du DLC premium Metal Ox. Une version physique du jeu est également en cours de développement sur Nintendo Switch et sera lancée le 25 juin en Europe.

La mise à jour gratuite comprend le challengeant mode Kill Run, dans lequel les joueurs doivent tuer des ennemis afin d’ajouter de précieuses secondes à leur chronomètre et traverser les sections le plus rapidement possible. Les joueurs peuvent également immortaliser leurs performances les plus marquantes grâce au mode Photo. Brisez le quatrième mur pour obtenir l’angle parfait et appréciez l’univers cyberpunk saisissant de Ghostrunner comme jamais auparavant.

Le pack Metal Ox célèbre l’année du bœuf avec quatre nouveaux katanas et gants inspirés des principes et vertus confucéens. Bienveillance. Justice. Droiture. Intégrité.

L’update autour de l’une des sensations inde de l’année 2020 se poursuit avec des mises à jour gratuites relatives à la qualité de vie. Sur console, les joueurs pourront bénéficier d’une assistance directionnelle pour le grappin, d’un curseur de champ de vision (FOV) réglable, ainsi que du nouveau mode Performance, qui boost le framerate sur PS4 Pro. Sur PC, la technologie NVIDIA Reflex améliore sensiblement l’expérience de jeu, en réduisant de manière significative le temps de réponse grâce aux cartes graphiques GeForce.

Les versions physiques de Ghostrunner sur Nintendo Switch comprendront toutes les updates disponibles depuis le lancement du jeu en dématérialisé l’an dernier, ainsi que des améliorations de performance, de stabilité, de contrôle et de graphismes.

Depuis les profondeurs sinistres de la Tour Dharma – dernier bastion d’une humanité en voie d’extinction – le Ghostrunner doit gravir une superstructure dystopique, affronter des légions qui veulent sa mort et mater un terrible souverain. Maîtrisez la vitesse, l’agilité et les réflexes cybernétiques nécessaires à votre survie. Défiez la mort et le temps, courrez sur les murs et lancez-vous vers de nouveaux sommets grâce à votre grappin. Détournez les attaques adverses et fendez vos ennemis dans un monde hostile où le moindre coup signifie la mort.

Le pack Metal Ox est disponible dès maintenant au prix public conseillé de 4,99 €.

Profitez d’une réduction de 10% sur le Bundle Keymaster sur Steam, qui comprend le jeu, ainsi que ses 2 DLCs sortis à ce jour : le Winter Pack et le Metal Ox Pack.

Ghostrunner est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Amazon Luna et PC sur les plateformes Steam, l’Epic Games Store et GOG. Le jeusortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S courant de l’année 2021. Cet upgrade sera gratuit pour tous les joueurs qui possèdent un version PS4 ou Xbox One.