Night School Studio et MWM Interactive dévoilent OXENFREE II : Lost Signals

La suite tant attendue du thriller surnaturel acclamé par la critique arrivera en 2021.

Los Angeles, Californie, le 14 avril 2021 – Le développeur indépendant de jeux vidéo Night School Studio et l’éditeur MWM Interactive ont dévoilé OXENFREE II : Lost Signals, la suite très attendue du jeu d’aventure narratif primé OXENFREE. Cinq ans après les événements du premier opus, OXENFREE II : Lost Signals présente un tout nouveau casting de personnages pour un thriller mystérieux surnaturel qu’ils façonneront grâce aux choix qu’ils feront. Une première bande-annonce d’OXENFREE II : Lost Signals, a été dévoilée aujourd’hui lors du Nintendo Indie World Showcase.

“Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis heureux de pouvoir enfin parler d’OXENFREE II : Lost Signals”, a déclaré Sean Krankel, cofondateur et directeur de studio chez Night School Studio. “OXENFREE est un jeu si spécial pour nous, et ce fut une expérience incroyable de revisiter ce monde. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau nos joueurs tout en invitant les nouveaux venus à se lancer dans une aventure avec une toute nouvelle galerie de personnages qui conserve l’expérience étrange, sincère et personnalisée de l’original.”

OXENFREE II : Lost Signals est un jeu narratif dirigé par le joueur qui suit l’histoire de Riley, une chercheuse en environnement qui retourne dans sa ville natale de Camena pour enquêter sur de mystérieux signaux de radiofréquence qui perturbent les équipements électroniques de la ville et tombe sur des événements fantomatiques. OXENFREE II : Lost Signals offrira aux joueurs une histoire passionnante et originale en les plongeant dans un mystère paranormal. Grâce au système de dialogue très réaliste caractéristique de Night School Studio, les joueurs pourront façonner leurs expériences de manière personnelle et profonde.

” Nous sommes de grands fans d’OXENFREE et de l’impact de Night School Studio sur la narration dans les jeux. Leurs personnages profonds et leur écriture incroyable sont emblématiques et nous sommes ravis de contribuer à ramener les joueurs dans ce monde“, a déclaré Ethan Stearns, vice-président exécutif de MWM Interactive. “OXENFREE II : Lost Signals continuera à s’appuyer sur ce que les joueurs ont tant aimé dans l’original, avec une nouvelle histoire qui porte l’essence d’OXENFREE tout en offrant un point d’entrée dans la franchise pour ceux qui n’ont pas joué au premier jeu.”