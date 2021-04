Skyforge: la mise à jour Shadow of Aelion est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Franchissez la dernière frontière dans la mise à jour de contenu Shadow of Aelion, désormais disponible sur Nintendo Switch ! Vous y trouverez une nouvelle région ouverte à explorer, 18 talents de classe à débloquer, les célébrations du Jour d’Aelion, une nouvelle invasion à affronter et plus encore. Vous pouvez également vous équiper pour votre alunissage avec les packs Pathfinder disponibles dans le Nintendo eShop !

NOUVELLE RÉGION OUVERTE : THÉA

Théa est le plus gros satellite d’Aelion et son premier avant-poste. Les immortels commencent à tendre une main secourable à travers le cosmos, ce qui constituera une première étape cruciale dans l’exploration des mondes de l’espace. La faible gravité de la lune en fait un endroit unique, et son paysage accidenté et rocheux est bien différent des paysages luxuriants d’Aelion. Vous pouvez explorer cette toute nouvelle région à votre guise, mais attention à ses habitants agressifs (dont… des mécanoïdes ?!) et aux conditions atmosphériques dangereuses comme les pluies de météorites !

AELERIUM-9

Une ressource naturelle très convoitée peut être exploitée sur Théa : l’Aelerium-9. Cette ressource est précieuse pour les immortels, car ils peuvent l’utiliser pour obtenir de nouveaux talents de classe ! Cependant, d’après les rapports de la tour de contrôle, les ennemis d’Aelion l’ont également dans leur ligne de mire… vous devrez chasser les corgs si vous voulez vous en emparer !

18 NOUVEAUX TALENTS DE CLASSE

Vos exploits héroïques sur Théa seront récompensés par de l’Aelerium-9. Terminez les quêtes pour remporter 10 000 Aelerium-9, puis défiez le tout puissant Amas de Kairax pour un combat de boss historique. Une fois votre ennemi vaincu, vous pouvez débloquer l’un des 18 nouveaux talents de classe (un par classe de Skyforge). Voici certains des nouveaux talents de classe disponibles dans la mise à jour Shadow of Aelion :

Talisman lunaire (lumancien) : lorsqu’un allié sous l’aura du lumancien subit des dégâts mortels, il reçoit un bouclier. L’effet de ce talent a un temps de recharge long.

lorsqu’un allié sous l’aura du lumancien subit des dégâts mortels, il reçoit un bouclier. L’effet de ce talent a un temps de recharge long. Brume de l’espace (nécromancien) : les alliés invoqués du nécromancien obtiennent un bonus. Les Vipères fantômes ont bien plus de Santé, les Squelettes fantômes attirent les ennemis et leur inflige des dégâts et la Charogne fantomatique peut infliger des dégâts à distance. Lorsque Bouclier du banni absorbe les alliés améliorés, il restaure également une grande partie de la Santé du nécromancien.

les alliés invoqués du nécromancien obtiennent un bonus. Les Vipères fantômes ont bien plus de Santé, les Squelettes fantômes attirent les ennemis et leur inflige des dégâts et la Charogne fantomatique peut infliger des dégâts à distance. Lorsque Bouclier du banni absorbe les alliés améliorés, il restaure également une grande partie de la Santé du nécromancien. Côté obscur (sorcier) : Explosion des ténèbres inflige des dégâts d’impulsion supplémentaires si vous l’appliquez après avoir utilisé l’effet Aide vivant pendant 3 secondes ou plus.

Explosion des ténèbres inflige des dégâts d’impulsion supplémentaires si vous l’appliquez après avoir utilisé l’effet Aide vivant pendant 3 secondes ou plus. Croissant mortel (revenant) : Punition inflige 100 % de dégâts supplémentaires aux cibles ayant moins de 50 % de Santé.

Punition inflige 100 % de dégâts supplémentaires aux cibles ayant moins de 50 % de Santé. Étoile filante (feurioso) : au niveau d’énergie maximum, Pluie incinérante dure 6 secondes de plus. Les dégâts de l’aptitude ultime peuvent aussi étourdir la cible pendant 2 secondes (une seule fois).

au niveau d’énergie maximum, Pluie incinérante dure 6 secondes de plus. Les dégâts de l’aptitude ultime peuvent aussi étourdir la cible pendant 2 secondes (une seule fois). Musique des sphères (décibel) : Rythme de courage restaure désormais 3 % de la Santé maximum à tous les alliés à chaque seconde pendant les 10 premières secondes. L’effet s’affaiblit par la suite et restaure 1 % de Santé toutes les 2 secondes. Découvrez la liste complète des nouveaux talents de classe ici.

INVASION PHYTONIDE

Les plantes contre Aelion ? L’invasion phytonide est arrivée, les immortels peuvent relever de nouveaux défis saisonniers et vaincre une légion de boss maléfiques pour remporter des récompenses exclusives. Obtenez le passe d’invasion pour débloquer encore plus de récompenses tout au long de l’invasion, dont la forme divine de Wakan !

JOUR D’AELION

Fêtez les six ans de Skyforge lors du Jour d’Aelion, un événement spécial disponible dès maintenant et jusqu’au 27 avril ! Profitez des festivités dans Aelinar, découvrez de nouvelles quêtes et obtenez des récompenses commémoratives en réalisant des prophéties. Débloquez de nouvelles tenues pour le décibel, le berserker et le feurioso, une nouvelle monture et bien plus avant la fin de l’événement !

PACKS PATHFINDER

Êtes-vous prêt à aller là où aucun immortel n’a jamais mis le pied ? Équipez-vous pour votre alunissage sur Théa avec les packs Pathfinder disponibles dès maintenant dans le Nintendo eShop ! Ils contiennent des objets esthétiques exclusifs sur le thème de l’espace, dont la tenue spatiale et le transporteur expérimental Pathfinder, une monture de combat qui vous permet de traverser plus rapidement les donjons et les hordes d’ennemis.

Skyforge est désormais disponible en téléchargement gratuit dans le Nintendo eShop !

IMPORTANT : Nous nous engageons à améliorer l’expérience Skyforge pour les joueurs sur Nintendo Switch, et nous avons déjà déployé trois correctifs majeurs depuis le lancement afin d’aider à atténuer certains des problèmes techniques auxquels les joueurs ont été confrontés. Si vous rencontrez toujours des problèmes avec Skyforge sur Nintendo Switch, veuillezcontacter notre équipe d’assistance et lui fournir des informations pertinentes, des captures d’écran ou des preuves vidéo afin que notre équipe de développement puisse travailler à leur résolution.