Voyagez dans le temps avec The Forgotten City 🏺 🔦

Trouvez le coupable, brisez la boucle temporelle et libérez-vous ainsi des crimes du passé

Montpellier, le 15 avril 2021 – En partenariat avec l’éditeur Dear Villagers, le studio australien Modern Storyteller vient de dévoiler un nouveau trailer cinématographique pour son premier titre The Forgotten City dont la sortie est désormais annoncée pour cet été sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

The Forgotten City est un jeu d’aventure narratif basé sur la ré-imagination du mod du même nom téléchargé plus de 3 millions de fois.

Piégé dans une ville sous terraine secrète figée à l’époque de l’Empire Romain, vingt-trois âmes perdues s’accrochent à la vie. Dans cet univers, si une personne enfreint la mystérieuse Règle d’Or, tout le monde se transforme en statue. Incarnez un voyageur temporel du XXIe siècle et revivez en boucle les derniers instants des habitants de cette ville. Explorez et enquêtez afin de changer le cours du temps et de rentrer chez vous.

“C’est l’histoire que nous avons toujours voulu raconter, de la manière dont nous avons toujours voulu la raconter.” a déclaré Nick Pierce, fondateur de Modern Storyteller. “Un mystère captivant et poignant que les joueurs pourront apprécier encore et encore.”

🏛️ The Forgotten City verra le jour cet été sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

Langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol et Chinois simplifié.

A propos de The Forgotten City