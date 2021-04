Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice arrive sur consoles le 18 mai 2021 !

Tenez-vous prêt, car le légendaire homme à femmes Larry Laffer s’apprête à débarquer sur Xbox One, PlayStation 4, et Nintendo Switch le 18 mai 2021 avec Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice. Aidez Larry à retrouver son âme sœur, la charmante Faith, qui a mystérieusement disparu, au cœur du paradis tropical de Kalau’a !

Profitant actuellement de reviews très positives sur Steam, Wet Dreams Dry Twice offre tout ce que cette série légendaire sait faire de mieux : un héros courageux, de nombreux personnages hauts en couleur, de magnifiques environnements dessinés à la main à explorer, de nouveaux amis ainsi que de vieux camarades d’anciens opus, et bien évidemment, son lot de jeux de mots graveleux et d’énigmes fun à résoudre.

« Wet Dreams Dry Twice a connu un petit succès sur PC, et c’est avec grand plaisir que nous partageons enfin les aventures toujours plus folles de Larry aux joueurs consoles, » explique le CEO d’Assemble Entertainment Stefan Marcinek. « Cette série a un charme qui continue de séduire les joueurs qui y reviennent encore et toujours. La dernière quête de Larry pourrait bien être la plus importante de toutes ».

Lors des événements du précédent opus, Larry Laffer, notre héros en mal d’amour s’était retrouvé coincé à Cancún et s’apprêtait à abandonner sa vie de célibataire endurci. Malheureusement, une chose en entrainant une autre, la future épouse et grand amour de Larry, Faith, a disparu quelque part dans les îles tropicales de l’archipel de Kalau’a. Larry réussira-t-il à résister aux tentations et à rester suffisamment concentré pour réussir à découvrir ce qu’il s’est véritablement passé et enfin retrouver Faith ?

Caractéristiques du jeu :

Des jeux de mots ? Nous en avons prévu beaucoup : Il ne s'agirait pas d'un jeu Leisure Suit Larry s'il n'y avait pas de nombreuse blagues graveleuses et des visuels suggestifs !

Une à la fois les filles ! : Durant sa quête d'amour, Larry sera tenté et aguiché par plus de 40 personnages, certains de son passé mais aussi par de toutes nouvelles rencontres.

Edité par Assemble Entertainment et développé par Crazybunch, Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice sortira sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 18 mai 2021.