Spiritfarer célèbre 500 000 copies vendues! Mise à jour gratuite publiée aujourd’hui!

Montréal, Canada – le 20 avril 2021 – Le développeur montréalais Thunder Lotus a annoncé aujourd’hui avoir atteint une nouvelle étape majeure : 500 000 copies de Spiritfarer®, le « jeu de gestion cosy sur le thème de la mort », ont été vendues dans le monde entier. Pour célébrer l’événement, le studio met en ligne la mise à jour Lily, la première de trois mises à jour gratuites prévues pour Spiritfarer au cours de l’année. La mise à jour Lily pourra être téléchargée gratuitement dès aujourd’hui par les propriétaires du jeu sur toutes les plateformes, incluant Xbox Game Pass, Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation®4, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.

Spiritfarer est devenu la plus grande réussite de Thunder Lotus à ce jour. Depuis son lancement en août 2020, le jeu s’est vendu à plus de 500 000 unités dans le monde entier, toutes plateformes confondues, recevant à la fois les louanges des critiques et les évaluations majoritairement positives des joueurs. Il a aussi été nominé aux The Game Awards, The DICE Awards et BAFTA Game Awards, et a remporté trois récompenses lors des Prix du jeu Canadien.

La mise à jour Lily est peut-être petite, mais cela ne réduit pas son importance pour le jeu principal de Spiritfarer. Cette mise à jour gratuite présente un nouveau personnage, Lily l’esprit papillon, dont le rôle est de guider les joueurs au cours de plusieurs scènes qui ajoutent de la profondeur et des détails à l’histoire de Stella, le personnage principal. De plus, la mise à jour apporte des améliorations au mode de jeu coopératif local et des corrections de bugs.

« Les mises à jour que nous apportons à Spiritfarer cette année sont dédiées aux fans, qui ont fait de lui le jeu le plus populaire créé par notre studio », dit le directeur créatif de Spiritfarer, Nicolas Guérin. « Nous voulions limiter la taille de la mise à jour Lily afin de mieux répondre à la demande la plus courante envoyée par les joueurs depuis le lancement. Les fans veulent en savoir plus sur Stella et sur l’objectif ultime de sa quête. C’est le cœur émotif du jeu, alors nous voulions l’exprimer correctement. Lily offre un point de vue adorable et personnel sur la personnalité de Stella, et nous espérons que les joueurs apprécierons ce que nous avons ajouté avec cette mise à jour. Avoir atteint 500 000 unités est très important pour nous, alors ça nous semblait être le bon moment pour ajouter Lily. Pendant ce temps, nous peaufinons les mises à jour plus substantielles à venir. À suivre ! »

Spiritfarer est un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort, dans lequel vous incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis.

Disponible sur Xbox Game Pass, Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.

Nous invitions nos partenaires des médias à demander plus d’informations et des interviews au Responsable communication développeurs sur rodrigue@thunderlotusgames.com

Pour des captures d’écran et plus d’informations sur Spiritfarer et sa mise à jour, téléchargez le kit de presse complet ici : https://bit.ly/SpiritfarerPressKit

Thunder Lotus crée de magnifiques jeux vidéo poignants. Collectif de passionnés issus des AAA, de la scène indé et du mobile, ils représentent plus de 40 ans d’expérience combinée dans l’industrie et plus de 20 titres mis sur le marché. Thunder Lotus cherche à instiller ses IP originales et visionnaires dans des expériences interactives qui correspondent à ce à quoi son équipe adorerait pouvoir jouer. Fondé en 2014, Thunder Lotus vient d’entamer sa sixième année d’existence et n’a rien perdu de son énergie ou de ses ambitions.

Le fondateur, Will Dubé, et ses amis ont lancé un Kickstarter en juillet 2014 pour Jotun, et son édition complète Jotun: Valhalla Edition, leur jeu d’action-exploration dessiné à la main. Il a été largement applaudi par la critique lors de sa sortie sur tous les systèmes principaux, entre 2015 et 2018. La deuxième création de Thunder Lotus, Sundered, est sortie en premier en 2017 et Sundered: Eldritch Edition, son édition complète en 2018. La troisième production de Thunder Lotus, le jeu primé Spiritfarer, s’est vendue à plus de 500 000 exemplaires dans le monde entier et est à présent disponible sur Xbox Game Pass, Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.