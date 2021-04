Warframe célèbre son huitième anniversaire avec des récompenses gratuites, de la nouvelle Merch et un concours Boss-Fight pour la communauté !

Récupérez le skin Dex Rhino et connectez-vous avec des amis pour une fête d’anniversaire d’un mois avec des défis et des récompenses hebdomadaires

LONDRES, ONTARIO – 19 avril 2021 – L’événement des 8 ans de Warframe® commence aujourd’hui et nous aimerions nous connecter, créer et célébrer avec notre incroyable communauté pendant quatre semaines de défis amusants, de concours, de récompenses, de livestreams et même de la marchandise. Nous invitons les Tenno de toutes les plateformes, y compris la Xbox Series X|S nouvellement lancée, à se joindre à la fête, du lundi 19 avril au lundi 17 mai. Connectez-vous dès maintenant à Warframe pour commencer à utiliser le skin Dex Rhino !

Connectez-vous avec vos amis

Le skin gratuit Dex Rhino n’est que le début. Au cours du mois, les alertes hebdomadaires en jeu s’activeront pour donner aux joueurs la chance de gagner du matériel de style Dex, des accessoires Fashion Frame et des objets des sept dernières années. Équipez-vous de nouveaux accessoires personnalisés, montrez votre nouveau Fashion Frame et amusez-vous !

Le programme d’alerte hebdomadaire est le suivant :

Semaine du 19 avril : 2 Alertes et Booster de Crédits Weekend

Objets – Dex Sybaris, Emplacement d’Arme et Skin Excalibur Dex

Semaine du 26 avril : 2 Alertes et Booster d’Affinité du Weekend

Objets – Dex Dakra, Emplacement d’Arme et Syandana Dex Nouchali

Semaine du 3 mai : 2 Alertes et Booster de Crédit Weekend

Objets – Dex Furis, Emplacement d’Arme et Skin Dex Liset

Semaine du 10 mai : 3 Alertes et Booster d’Affinité Weekend

Objets – Excalibur Dex en action Glyph, Excalibur Dex Noggle, Armure Dex Raksaka

De plus, Call of the Tempestarii est désormais disponible sur toutes les plateformes. Les joueurs qui reviennent pour l’événement en direct pourront découvrir une nouvelle quête, la refonte du système Railjack et la nouvelle Warframe, Sevagoth.

Créez avec votre communauté

Que vous soyez nouveau ou vétéran, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se faire des amis ou célébrer avec des coéquipiers. Avez-vous déjà souhaité avoir quelqu’un pour assister à la défaite durement gagnée contre un boss impossible ? Il est maintenant temps de capturer ce moment ! À partir d’aujourd’hui, Tenno peut chorégraphier d’épiques moments en équipe alors qu’ils écrasent des ennemis difficiles à battre dans le concours Squad Take-Down. Entrez ici : forums.warframe.com/topic/1260116-squad-take-down-contest-is-live/

Utilisez Captura (outil de capture d’écran) facile d’accès pour partager vos meilleurs moments avec nous. Si vous êtes assez bon, l’équipe de première place recevra chacune Octavia Prime. Nous proposerons également des récompenses pour la 2e à la 5e place !

Célébrez nos huit ans avec nous

Venez célébrer huit ans de contenu incroyable, de narration d’histoires et d’action captivante en visitant notre nouveau microsite Warframe. Il regorge d’œuvres d’art originales, de 8 ans d’objets de durée limitée et plus encore !

Il est temps de commencer. Connectez-vous maintenant pour obtenir votre skin Dex Rhino gratuit, jouez avec style avec de nouveaux accessoires Fashion Frame, suivez les alertes hebdomadaires pour profiter des offres d’anniversaire précédentes et amusez-vous ! Visitez le site de notre 8e anniversaire maintenant : www.warframe.com/anniversary

Pour vous tenir au courant des dernières mises à jour, assurez-vous de suivre Warframe sur Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, et Instagram. Téléchargez Warframe sur Steam PC, Epic Games Store, PlayStation®4 and PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One and Nintendo™ Switch.