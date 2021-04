Apex Legends – Postérité dévoile les changements apportés à la carte Olympus

Le 27 avril 2021 – Aujourd’hui, Respawn Entertainment et EA ont publié un article de blog détaillant les changements apportés à Olympus, la troisième carte des Jeux Apex révélée aux joueurs lors d’Ascension, la saison 7 d’Apex Legends. Vous pouvez lire cet article de Dave Osei, concepteur en chef des niveaux d’Apex Legends, sur le site Internet du jeu ici.

Dans Apex Legends – Postérité, une flotte rebelle venue de l’espace lointain a pénétré l’atmosphère de Psamathe et un vaisseau nommé Icarus, transportant une plante parasite d’origine inconnue, s’est amarré aux quais d’Olympus. Des racines et protubérances végétales se sont propagées depuis l’Icarus et ont radicalement transformé l’environnement d’Olympus, fournissant de nouvelles lignes de tir aux snipers et incitant les Légendes à se déplacer différemment suite à l’apparition de nouveaux points d’intérêt. Les dépouilles de scientifiques ayant trouvé la mort lors de l’incident sont également dispersées autour du vaisseau, faisant apparaître de façon aléatoire des cartes d’accès qui ouvrent la voie au butin de haut niveau que recèle l’Icarus. Les changements additionnels apportés à Olympus incluent des ballons de redéploiement qui altèrent la dynamique des escarmouches et encouragent de nouvelles rotations à différents endroits de la carte.

Apex Legends – Postérité va également inclure le nouveau mode de jeu permanent Arènes en 3 contre 3, la Légende de haut vol Valkyrie, une arme inédite, un Passe de combat optimisé et bien plus encore. Si jamais vous ne l’avez pas encore vu, sachez que Respawn Entertainment a diffusé un nouveau trailer de gameplay offrant un aperçu de toute l’action qui attend les joueurs dans Apex Legends – Postérité.

Apex Legends: Postérité sera disponible à partir du 4 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.