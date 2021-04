Le Passe d’Extension de STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town Arrive sur Nintendo Switch

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Habillez-vous avec de nouvelles tenues d’animaux et découvrez les mystères d’Oliville avec la sortie du nouveau contenu téléchargeable sur le Nintendo eShop.

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 29 Avril 2021 – Marvelous Europe Limited et Just for Games sont heureux d’annoncer que la première partie du Pass d’Extension téléchargeable de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town est désormais disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop en Europe. Le Pass d’Extension pour STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town est vendu au prix de 19,99 € et peut être acheté sur le Nintendo eShop de la console Nintendo Switch.



Ce premier élément de contenu téléchargeable pour STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town ajoutera des costumes de chat et chien pour le personnage du joueur et les candidats au mariage, ainsi qu’un tout nouveau sous-scénario. Dans cette nouvelle histoire appelée “Olive Town Mystery Files”, le joueur doit faire équipe avec Mikey et Cindy pour découvrir la vérité sur les incidents étranges qui se produisent à Oliville. Bien entendu, pour être détective, il faut avoir la bonne tenue, et ce sous-scénario “Olive Town Mystery Files” permettra aux joueurs d’accéder à un costume inédit de détective.