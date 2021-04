Top des ventes sur l’eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

DRAGON QUEST II: Luminaries of the Legendary Line

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 15 avril au 21 avril 2021).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./01. – Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021] (7 990 Yens)

02./03. – SaGa Frontier Remastered (Square-Enix) [15.4.2021] (4 800 Yens)

03./02. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020] (520 Yens)

04./16. – Livestream: Escape from Hotel Izanami (qureate) [15.04.2021] (2 280 Yens)

05./04. – Monster Hunter Rise Deluxe Edition (Capcom) [26.3.2021] (8 990 Yens)

06./00. – Okami HD (Capcom) [09.08.2018] (3 046 Yens)

07./10. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018] (3 960 Yens)

08./11. – Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) [19.11.2020] (6 930 Yens)

09./08. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] (7 920 Yens)

10./12. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] (6 578 Yens)

11./07. – Kuukiyomi 3 (G-mode) [19.3.2021] (510 Yens)

12./09. – Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) [12.2.2021] (6 578 Yens)

13./14. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017] (1 530 Yens)

14./06. – Winning Post 9 2021 (Koei-Tecmo) [15.4.2021] (8 580 Yens)

15./00. – Dead by Daylight: Definitive Edition (3goo) [26.09.2019] (4 600 Yens)

16./17. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020] (4 378 Yens)

17./19. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] (6 578 Yens)

18./New – Shikaku Shapes (Hook Games) [15.04.2021] (500 Yens)

19./00. – Moto Rush GT Deluxe (Oizumi Amuzio) [27.08.2020] (1 699 Yens)

20./00. – Figment (Unties) [25.04.2019] (2 200 Yens)

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./01. – Ice Station Z (Wobbly Tooth) [05.4.2017] (500 Yens)

02./02. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018] (1 222 Yens)

03./03. – Battleminers (Wobbly Tooth) [17.1.2018] (500 Yens)

04./04. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017] (1 650 Yens)

05./05. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015] (777 Yens)

06./00. – Urban Trial: Freestyle (Fry High Works) [27.11.2014] (500 Yens)

07./08. – Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line (Square-Enix) [10.8.2017] (935 Yens)

08./06. – EarthBound (Nintendo, New Nintendo 3DS Virtual Console) [04.3.2016] (943 Yens)

09./00. – Pokémon Red (Nintendo, Virtual Console) [27.2.2016] (1 222 Yens)

10./07. – Dragon Quest (Square-Enix) [10.8.2017] (660 Yens)