La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Rise Eterna, Save me Mr Tako, The Colonists, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Retro Machina – 3.8GB

Rise Eterna – 1.5GB

Clannad Side Stories – 1.4GB

2in1 – Application Driver and Serial Killer / Sniper – 1.4GB

Taxi Driver – The Simulation – 1.3GB

Boris the Rocket – 1.2GB

Blink: Rogues – 1.1GB

Cosmic Top Secret – 1.0GB

Exodemon – 857MB

Arcaea – 848MB

Save me Mr Tako: Definitive Edition – 645MB

Infernal Radiation – 606MB

Spirits of Xanadu – 600MB

The Colonists – 478MB

Guards – 412MB

Beach Bounce Remastered – 323MB

Nongunz: Doppelganger Edition – 279MB

Flowing Lights – 251MB

Sweets Swap – 220MB

Space Commander: War and Trade – 207MB

CyberHive – 160MB

Ninja Epic Adventure – 148MB

Olympic Basketball – 122MB

My Little Fast Food Booth – 85MB

Super Disc Soccer – 84MB

