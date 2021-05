Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France + top UK

Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 16 de 2021 (du 19/04/2021 au 24/04/2021). Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement. A propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français.

1) Nier Replicant Remake (PS4) / Nouveau

2) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) / -1

3) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / -1

4) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / -1

5) Ring Fit Adventure (Switch) / -1

PS5

Moto GP 21

Judgment

Spider-Man : Miles Morales

PS4

Nier Replicant Remake

FIFA 21

Moto GP 21

Xbox Series X

Nier Replicant Remake

Moto GP 21

Judgment

Xbox One

FIFA 21

Call Of Duty : Black Ops Cold War

GTA V : Édition Premium

Nintendo Switch

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing : New Horizons

PC

Nier Replicant Remake

Microsoft Flight Simulator

Les Sims 4 : Édition Standard

New Pokémon Snap est arrivé en tête du classement des ventes physique au Royaume-Uni (semaine 16). Les données sur les ventes numériques ne sont pas incluses dans ces graphiques.

New Pokémon Snap s’est vendu à plus de quatre fois plus d’exemplaires au lancement que le jeu original, qui avait atteint la neuvième place en septembre 2000. Le premier jeu est arrivé en pleine Pokémon mania, mais il s’agissait d’un titre N64, une console qui avait du mal à se vendre au Royaume-Uni (1,5 million de N64 avaient été vendues, contre 5,4 millions de PlayStation). Au fil du temps, Pokémon Snap est devenu un succès décent pour la console. La Switch a nettement plus de succès que la N64, mais même comparé à des jeux plus récents, le résultat semble bon. La semaine de lancement de New Pokémon Snap est 2,5 fois plus importante que le dernier jeu dérivé de Pokémon : Pokémon Donjon Mystère : Rescue Team DX, qui a été lancé sur Nintendo Switch en mars 2020. Il s’agit du troisième plus gros lancement Switch de l’année derrière Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et Monster Hunter Rise.

Le jeu de photographie a également confortablement devancé le numéro 2, qui était une autre nouvelle sortie, Returnal, une exclusivité PS5. Le roguelike de Sony est le premier titre important de la PS5 à sortir en physique depuis son lancement, et il a reçu de bonnes critiques. Cependant, ses ventes de lancement sont inférieures à ce que nous avons vu pour les exclusivités AAA PlayStation précédentes. Bien sûr, il faut tenir compte de plusieurs facteurs : la PS5 n’en est qu’à ses débuts en termes de base d’installation, le prix du jeu est élevé (son prix de vente moyen était de 68 £), il doit faire face à la concurrence féroce de Resident Evil : Village, qui sort la semaine prochaine, et il appartient à un genre de niche. Et comme pour tous les jeux PS5, il faut s’attendre à ce que les ventes augmentent et diminuent au fur et à mesure de la commercialisation des consoles.

Le numéro un de la semaine dernière, Nier Replicant ver.1.22474487139, chute à la 22e place après une baisse de 78 % des ventes d’une semaine sur l’autre. La semaine a été bonne dans l’ensemble, avec plus de 180 000 jeux vendus. Un certain nombre de jeux ont vu leurs ventes augmenter d’une semaine sur l’autre, notamment Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en troisième position (ventes en hausse de 10 %), Mario Kart 8 : Deluxe en 4ème position (+6%), Minecraft sur Switch en 7ème position (+7%), GTA 5 en 8ème position (+23%), Ring Fit Adventure en 9ème position (+6%) et Call of Duty : Black Ops Cold War en 10ème position (+20%). Les deux seuls jeux dont les ventes ont baissé dans le Top 10 sont Animal Crossing : New Horizons à la cinquième place (moins 7 %) et FIFA 21 à la sixième place (moins 23 %).

Last Week This Week Title New 1 New Pokémon Snap New 2 Returnal 3 3 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 5 4 Mario Kart 8: Deluxe 4 5 Animal Crossing: New Horizons 2 6 FIFA 21 6 7 Minecraft (Switch) 8 7 Grand Theft Auto 5 9 9 Ring Fit Adventure 12 10 Call of Duty: Black Ops Cold War

