La date de sortie de Wonder Boy : Asha in Monster World sur Nintendo Switch

Stuttgart, Allemagne – 4 mai 2021 – ININ Games et STUDIOARTDINK sont ravis d’annoncer la sortie officielle de Wonder Boy : Asha in Monster World, pour la sortie commerciale occidentale des versions physiques et numériques le 28 mai 2021, et ce pour l’Amérique du Nord, l’Europe et Australie.

Les éditions dans la grande distribution pour Nintendo Switch et PlayStation 4 seront disponibles au prix de 39,99 € / 34,99 £ / 39,99 $ et incluront exclusivement le jeu original Monster World IV.

Les versions digitales Switch et PS4 de STUDIOARTDINK seront disponibles dans l’UE et aux États-Unis via les magasins en ligne au prix de 34,99 € / 34,99 $ / 31,49 £ (GBP à confirmer). De plus, la version Steam sortira un mois plus tard, le 29 juin. Le jeu sera disponible au prix de 34,99 € / 34,99 $ / 31,49 £ (GBP à confirmer) sur Steam. Les versions numériques n’incluront pas le jeu original.

Deux amis qui sauvent le monde

Asha, avec son compagnon Pepelogoo, doit libérer les quatre esprits confinés par les forces du mal dont elle découvrira l’origine tout au long de son voyage. Bien que l’histoire reste fidèle au jeu original de 1994, il s’agit d’un remake complet de Monster World IV, avec des graphismes améliorés en 3D Cel Shading, un gameplay 2D et un contenu de jeu affiné qui restent proche du jeu original tant apprécié.

Éditions physiques limitées et exclusives

Trois éditions limitées pour Switch et PS4 peuvent être précommandées exclusivement chez Strictly Limited Games. Les trois éditions incluent le Monster World IV original :