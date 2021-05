7 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On fait un petit point sur les petites annonces de la semaine.

Spike Chunsoft annocne aujourd’hui la sortie d’un jeu basé sur le manga Made in Abyss: Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sortira en 2022 sur Nintendo Switch (avec Numskull Games en éditeur pour l’Europe).



Flowing Lights est annoncé sur la console hyrbide et sortira sur la boutique en ligne le 7 mai prochain pour 9,99 €.

Pourquoi Flowing Lights est-il différent des autres jeux de tir ? Les éléments de puzzle ! Ils offrent un défi pour le cerveau en plus du plaisir de détruire des monstres. Les défis gagnent en profondeur et le sentiment d’accomplissement est ainsi plus profond !

Comment fonctionnent ces éléments de puzzle ? Chaque combat a été conçu comme un puzzle qui nécessite une nouvelle tactique. Grâce à un système unique de terrain et de physique, les balles coulent comme un liquide et créent des situations de jeu inédites et captivantes. L’objectif n’est pas seulement de détruire tous les ennemis mais aussi de trouver la bonne tactique pour pouvoir le faire ! Cela peut nécessiter plusieurs essais alors Flowing Lights a été prévu pour faciliter les expérimentations. Échouer et recommencer fait partie du jeu ! Les combats peuvent être recommencés instantanément et sans aucune pénalité.

Flowing Lights a été conçu pour être facile à apprendre et difficile à maîtriser. C’est un jeu pour les joueurs qui aiment les défis. Chaque combat peut être gagné avec 4 niveaux d’accomplissement : C, B, A et S. Les rangs A et S ne peuvent s’obtenir qu’en effectuant la totalité des Combos ce qui ajoute de nouveaux défis pour les meilleurs joueurs. Cependant, le jeu est facile d’accès avec des tutoriaux jouables et des modes d’entraînement.

Le même jour sortira Infestor pour €4.99.

Bienvenue dans la Colonie Humaine 31-5B ! En tant qu’infestateur, vous êtes un adorable petit alien vert qui vous frayez un chemin dans la colonie. Mais face aux nombreux obstacles qui vous assaillent, il vous faut prendre le contrôle des humains et utiliser leurs puissants corps pour effectuer des tâches que ne vous permet pas votre stature miniature. Sautez haut, poussez de lourdes caisses et évitez les pieux pointus, les tourelles armées et autres dangers à chaque niveau tout en vous emparant des corps un à un. Jusqu’où mènerez-vous cette conquête de la colonie au fil de 70 niveaux particulièrement stimulants ?

Fort Triumph est annoncé pour la fin d’année sur Nintendo Switch. Un jeu de stratégie combinant le combat au tour par tour de XCOM et l’exploration des maps qui a fait le succès d’HOMM. Construisez des villes, collectez des artefacts, améliorez vos héros et modifiez votre environnement grâce au moteur physique !

Fort Triumph est un jeu de tactique/fantasy au tour par tour où la mort permanente peut frapper à tout moment. Guidez un groupe de héros aux talents différents dans une intrigue de parodie de fantasy. Aventurez-vous sur des cartes aléatoires et accomplissez des missions aux multiples objectifs. En mode histoire ou escarmouche, une aventure épique vous attend !

Apsulov: End of Gods est aussi annoncé sur Nintendo Switch. Dans cette future horreur viking, vous vous réveillez dans un sanctuaire d’acier et de béton, construit pour rechercher et exploiter les mondes d’Yggdrasil, et pour abriter un artefact, enterré dans la terre depuis des lustres. Dévoilez les secrets de la mythologie, les artefacts et les royaumes d’Yggdrasil à Apsulov : La fin des dieux.

Le FMV Dark Nights with Poe and Munro est aussi annoncé sur Nintendo Switch.

Guidez les animateurs de radio Poe et Munro à travers six épisodes aussi étranges les uns que les autres, pimentés par l’alchimie entre nos deux animateurs. Par les créateurs de The Infectious Madness of Doctor Dekker et The Shapeshifting Detective.

“Vous écoutez Radio Août. Nuits Noires avec Poe et Munro…”

Accompagnez deux animateurs de radio, et accessoirement deux amants, dans leur aventure dans la ville d’Août où ils vont devoir résoudre plusieurs mystères, que ce soit à l’antenne ou hors antenne.

Décidez de leurs dialogues et de leurs actions pendant qu’ils essayent d’échapper à un stalker, à un fantôme vengeur à la recherche de réponses ou encore à une peinture démoniaque qui exauce des souhaits…

Mais est-ce que vous pourrez garder Poe et Munro ensemble, et en vie… ?

* Six épisodes entièrement interactifs

* Presque 5 heures de vidéo en HD

* Un point’n’click intuitif

* Des fins alternatives pour chaque épisode

Par les développeurs et créateurs du primé et plus long FMV au monde « The Infectious Madness of Doctor Dekker » et de « The Shapeshifting Detective », Dark Nights with Poe et Munro est un spin-off, avec un scénario et des histoires complètements originaux, qui prend place avant les évènements qui ont lieu dans The Shapeshifting Detective.

Avec Klemens Koehring (The Shapeshifting Detective, Sniper Elite 4) et Leah Cunard (The Shapeshifting Detective) en tant que Poe et Munro. Et une invitée très spéciale : Aislinn De’Ath (The Infectious Madness of Doctor Dekker, The Shapeshifting Detective). Nous avons également réunis de nombreux invités spéciaux pour le doublage de nos personnages dont Justin McElroy (The Adventure Zone, My Brother, My Brother and Me), Jesse Cox (Monster Prom, The Shapeshifting Detective), Joseph Beacham (My Time at Portia) et David Homb, vedette du jeu Phantasmagoria sorti en 1995.

DISTRIBUTION

POE … Klemens Koehring

MUNRO … Leah Cunard

VIOLET … Aislinn De’Ath

QUENTIN … Andre Lecointe

HENRIETTA … April Moon

MADEMOISELLE BLANCHE … Ashleigh Cole

MILLICENT … Ayvianna Snow

WESMARIE … Effy Willis

DALLAS … Ingrid Evans

MADAME BARATSKY … Lara Lemon

TOOMS … Peter Revel-Walsh

ROSE … Rachel Cowles

JONES … Rick Romero

KASPER … Vincent Gould

JOE … Warrick Simon

DOUBLAGE

FRANKIE … Justin McElroy

BECK … Joseph Beacham

ISI … Joe Maw

JAZ … Jessica Kinghorn

AUDITEUR 2 … Barry Aldridge

ARVIN … Jesse Cox

ERIC … David Homb

EDDI … Bobby Sixkilla

QUEENIE … Alex Furness

HELENA … Kimmy Mauldin

Q … Eli Diaz

Haven Park sortira lui sur l’eShop le 15 aout. Découvrez le paisible Parc Haven. Construisez vos campings et aménagez-les pour les rendre chaleureux et accueillants. Rencontrez les campeurs et tendez l’oreille: ils auront peut-être des quêtes à vous donner !

“Mon cher Flint, je deviens âgée et je ne suis plus capable de prendre soin du parc… M’aideras-tu à rendre à ce lieu son éclat d’antan ?”

Incarnez Flint et prenez soin du parc de sa grand-maman pour en faire un endroit bucolique. Décelez les envies des campeurs et construisez ce dont ils ont besoins afin d’attirer encore plus de curieux personnages. Attendez-vous à des conversations capricieuses et à des quêtes captivantes. Rencontrez les campeurs et apprenez-en plus à propos des vieilles histoires entourant la forêt. Quelqu’un a mentionné un trésor perdu ? Appropriez-vous Haven Park, un lieu pour se relaxer et profiter !

Et on terminera cette news sur quelques images de Destroy All Humans! sur Nintendo Switch qui arrive le 29 juin 2021 en version physique et numérique.

Incarnez le maléfique extraterrestre Crypto-137 et terrorisez les terriens des années 1950. Prélevez leur ADN et anéantissez le gouvernement des États-Unis dans cette réédition du cultissime jeu d’invasion extraterrestre. Annihilez les misérables humains avec différentes armes et capacités psychiques et réduisez leurs villes en cendres avec votre soucoupe volante ! Un pas de géant sur l’humanité.