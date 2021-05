Fallen Legion Revenants (Nintendo Switch) – Le test

Fallen Legion Revenants : Découverte d’une saga

Après les deux premiers Fallen Legion : Sin of an Empire et Fallen Legion : Flames of Rebellion sorti sur PC, PS Vita et PS4 (plus une réédition Switch), le studio YummyYummyTummy et l’éditeur NIS America nous livrent cette fois la suite de sa duologie sur Nintendo Switch et PS4. Un jeu qui sort des sentiers battus de par son gameplay mélangeant les genres et son style visuel atypique. Mais cet action-RPG en 2D avec ses combats au tour par tour est-il convaincant ?

Fallen Legion est une série d’action-RPG débutée en 2017 qui sortira en premier lieu sur les supports de Sony, avant d’avoir une réédition sur PC et Nintendo Switch l’année suivante. Mais c’est cette année que le troisième opus sort uniquement sur PS4 et Switch, une suite d’ailleurs qui n’a que très peu de liens avec les deux premiers jeux. Cependant, cet opus-ci conserve toutes les bases de son gameplay avec son scrolling horizontal rappelant bien souvent les œuvres de Vanillaware.

Fallen Legion Revenants, accrocheur mais répétitif

Fallen Legion Revenants prend place dans un monde gangréné par une peste transformant tout être-vivant en monstre. Le dernier rempart de l’humanité se situe sur une petite île flottante sur laquelle se trouve le château de Weilkin. On y suit l’histoire de Lucien, un politicien résidant dans ce même château qui complote contre un gouverneur tyrannique du nom d’Ivor désireux de la mort du protagoniste. Lucien sera aidé par Rowena, le fantôme d’une femme qui cherche désespérément à sauver son fils, enfermé dans l’une des prisons du château. Ensemble, les deux compères apprendront l’existence des Exemplars, de puissants guerriers invoqués à partir d’armes qui les aideront tout au long de leur quête.

Disons-le tout de suite, si de prime abord l’immersion est excellente et le scénario très intéressant, celui-ci n’en est pas moins confus par moments. On aurait sans doute aimé un peu plus d’informations concernant l’univers. Partant sur de bonnes idées scénaristiques où chacun de vos choix aura des conséquences, le jeu alternera entre phases de combats et de nombreux dialogues. Ceux-ci, parfois un poil trop long, vous permettront de donner une belle consistance à l’ensemble du jeu et vous pousseront à avancer un peu plus dans l’intrigue.

Chacune des phases du jeu se joue par un personnage bien précis. Nous vous expliquons : au contrôle de Lucien, vous jouerez les phases narratives. Il vous sera possible d’interagir avec des habitants des lieux, de concocter des potions ou crafter d’autres objets à l’aide de l’alchimie, de gérer votre équipe d’Exemplars avant les départs en mission et de prendre le contrôle de Rowena. Quelques phases d’infiltration viendront apporter un peu de piment aux tâches du politicien dont les actions auront également la possibilité d’influencer certains événements. Une fois que vous avez quitté le château, vous serez au contrôle de Rowena pour les phases de combats et d’exploration hors des remparts, accompagnée des Exemplars qu’elle aura invoqué (choisis préalablement avec Lucien).

Si les combats sont vite accrocheurs, ils en deviendront également répétitifs et un peu longuets. Au tour par tour, ils disposent d’une dimension tactique : Il vous faudra gérer vos placements, chaque combattant se verra assigner à une touche de la manette et les attaques dépendront donc de vos décisions. Rowena sera capable d’utiliser la magie et pourra ainsi soigner ses équipiers, il vous faudra alors gérer vos ressources de mana. Attention aux parades, elles ne seront pas à négliger et vous permettront de renvoyer les attaques ennemies sur leurs propriétaires tout en les affaiblissant par la même occasion. Malgré ce léger côté stratégique, le gameplay peine à se renouveler, accentuant la dimension répétitive du jeu : on diminue le bouclier des ennemis, on les frappe, on les paralyse, puis on se soigne. C’est souvent la même chose, mais les combats de boss viennent heureusement relever le niveau, avec une difficulté un cran au-dessus et l’obligation d’être bien concentré.

S’il y a bien un domaine dans lequel ce Fallen Legion excelle, c’est bien au niveau de son univers graphique ! L’univers sombre et macabre du titre est magnifiquement bien représenté par des visuels en 2D du plus bel effet. Les décors sont charmants, les personnages nombreux et très bien animés avec un style qui leur est propre à chacun. La bande son est également très efficace, mais néanmoins répétitive elle aussi, on aurait aimé davantage de mélodies. Quelques petits bugs sont à souligner ainsi qu’un léger manque de finition comme le fait de devoir appuyer deux fois sur un même bouton pour dialoguer avec les personnages, des problèmes d’affichages de ceux-ci et d’animations qui ne se déclenchent pas lors de certaines cinématiques.