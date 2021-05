Skyforge: Quoi de neuf en mai 2021 ?

L’INVASION PHYTONIDE CONTINUE

L’invasion phytonide se poursuit et il est encore temps de progresser dans le passe d’invasion pour obtenir des récompenses spécifiques à l’invasion. Consultez nos articles sur comment vaincre Machavann ou découvrez des trucs et astuces pour les quatrième et troisième distorsions si vous n’avez pas encore réussi à les terminer !

JOURS DE GLOIRE

Un soleil glorieux entraîne des jours glorieux. L’événement des Jours de gloire nous rappellera l’époque tumultueuse de la bataille victorieuse contre les mécanoïdes menée par Ianna. Combattez les fantômes ou affrontez-vous vous-même dans une simulation de combat pour obtenir de grandes récompenses. Restez à l’écoute pour plus d’informations et un concours communautaire !

GUIDES

De nouveaux guides de classe et de guides sur les mécanismes de base du jeu arriveront en mai ! Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire savoir quel genre de guide vous aimeriez trouver et comment nous pourrions améliorer ceux déjà existants. Vous pouvez nous trouver sur Discord pour PC, PS, Xbox et Switch.

Tout cela et bien plus encore vous attend, ainsi que des événements sur toutes les plateformes et le début d’une nouvelle invasion !

IMPORTANT : Les dates et contenus annoncés dans cet article sont susceptibles d’être modifiés. Suivez les canaux officiels de Skyforge pour ne rien manquer de nos futures actualités et annonces.