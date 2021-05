Fire Emblem Heroes – nouveautés de la version 5.5.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 5.5.0.

■ Ajout de casernes de réserve

Nous avons ajouté une fonctionnalité, les « Réserves », qui vous permettront d’héberger encore plus de héros qu’avant dans vos casernes. 10 casernes de réserve ont été ajoutées. Vous pouvez par conséquent héberger 1 000 alliés supplémentaires au total. Pour modifier vos réserves, rendez-vous dans la section « Gérer la caserne » du menu « Alliés ».

○ Mettre en réserve

Ce bouton vous permet de déplacer des héros de votre caserne principale à vos réserves. Les héros seront automatiquement placés dans la première caserne de réserve qui dispose d’espace suffisant.

○ Gérer les groupes

Ce bouton vous permet d’organiser les alliés dans votre caserne principale et dans vos 10 casernes de réserve. Vous pouvez sélectionner des héros de n’importe laquelle de vos 11 casernes, ce qui est idéal pour une organisation parfaite.

Informations relatives au déplacement des alliés dans les réserves

・ Tout sceau sacré, accessoire, Duo et soutien d’invocateur associé à un allié sera retiré lorsque celui-ci sera déplacé dans les réserves.

・ Les alliés dans les réserves ne peuvent pas être ajoutés à des équipes, et leurs aptitudes et attributs ne peuvent pas être modifiés. De plus, ils ne peuvent pas être utilisés pour créer des livrets militaires ou être libérés, et vous ne pourrez pas modifier leur statut de favori.

・ Alfonse, Prince d’Askr, Sharena, Princesse d’Askr, et Anna, Commandant, ne peuvent pas être placés dans les réserves.

Vous trouverez une explication détaillée du fonctionnement des réserves dans la récente vidéo de la chaîne Feh du 26 avril 2021 ! N’oubliez pas d’aller la visionner si ce n’est pas déjà fait !

■ Mise à jour de « Mon avatar »

○ Vous pouvez choisir une arme pour votre avatar parmi les 7 types suivants :

Une fois que vous avez modifié le type d’arme, les aptitudes qui ne peuvent pas être utilisées avec celui-ci seront automatiquement retirées. À la place, votre avatar sera équipé d’une aptitude spécifique à ce type d’arme.

○ Ajout de deux nouveaux styles d’apparence pour « Mon avatar ».

○ Vous pouvez accéder aux paramètres de « Mon avatar » en touchant votre avatar personnalisé sur l’écran d’accueil.

Notes :

・ Vous pouvez toujours accéder aux paramètres de « Mon avatar » en touchant la section « Interagir » du menu « Alliés » et en sélectionnant « Mon avatar ».

・ Vous pouvez modifier les paramètres d’affichage de « Mon avatar » dans le menu « Paramètres ».

○ Vous pouvez envoyer votre avatar personnalisé dans le centre d’éther. Profitez des moments de répit entre deux combats pour passer du temps avec vos alliés préférés !

Note : Vous pouvez réaliser cette action en touchant « Modifier héros » dans la section « Centre d’éther ». Il sera possible de sélectionner votre avatar personnalisé à partir de cet écran, comme n’importe quel héros de vos casernes.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros légendaires

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires », Gunnthrá, Voix onirique, et Ryoma, Samouraï ultime, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude A

Solo Atq/Rés 4

S’il n’y a pas d’alliés sur les cases adjacentes

à l’unité, confère Atq/Rés +7 pendant le combat.

・ Aptitude B

Sceau de glace II

En début de tour, inflige Atq/Vit/Déf/Rés -7 à

l’ennemi ayant la Déf la plus basse jusqu’à la fin

de sa phase et inflige Atq/Rés -7 aux ennemis à

2 cases ou moins de l’ennemi ayant la Déf la

plus basse jusqu’à la fin de leur phase.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude B

Bushido II

Neutralise l’effet « efficace contre les unités

volantes » conféré par certaines aptitudes.

Inflige 7 dégâts supplémentaires. Si Vit de

l’unité > Vit de l’ennemi, réduit les dégâts des

attaques pendant le combat et des aptitudes

spéciales à effet de zone d’un pourcentage égal

à 4x la différence (40 % maximum, aptitudes

spéciales des striges exclues).

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Bride Atq/Vit 3

Inflige Atq/Vit -4 aux ennemis à 2 cases ou

moins pendant le combat.

Non compatible :

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 5.5.0, les joueurs peuvent désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 5 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 5 peuvent être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires qui ont été ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/6/2021 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 5 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 5.5.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 4 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 5.5.0.

■ Ajout de nouvelles armes à améliorer

Les armes suivantes peuvent être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Ragnell

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ike, Jeune mercenaire, et Ike, Illustre rédempteur

Alondite

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Chevalier Noir, Général sinistre, et Zelgius, Général noir

Raijinto

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ryoma, Samouraï sans faille, et Ryoma, Samouraï ultime

Siegfried

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Xander, Chevalier d’élite

Gradivus

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Camus, Chevalier noir, et Hardin, Sombre empereur

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de Pions de Loki

○ Les aptitudes Sauveur équipées par les ennemis ne s’activeront plus.

○ Le nombre de tours pour chaque échelon est passé à 9. Le nombre de points qui peut être obtenu en une fois a été réduit avec ce changement, c’est pourquoi le score nécessaire pour obtenir chacune des récompenses de score cumulé a été ajusté.

○ Le score de base pour le niveau Vétéran a été augmenté de 100.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour éclair (A/D) : niveau 8

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Fabuleux pirates » de Fire Emblem: Path of Radiance, et « Nuages noirs menaçants » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité « Création auto ».

Une fonctionnalité a été ajoutée au menu « Modifier éq. défense » qui permettra de créer automatiquement une équipe qui obtiendra le plus haut score possible.

○ Des quêtes au cours desquelles vous devrez vaincre des ennemis avec votre avatar seront disponibles.

Les événements de l’Assaut de Mjölnir viendront accompagnés de quêtes au cours desquelles vous devrez vaincre des ennemis avec votre avatar pendant la phase de bouclier pour gagner des parchemins divins : partie 2.

○ Augmentation du niveau maximum d’un mécanisme :

・ Avatar ébène : niveau 4

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être désormais invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Solon, Ombre de l’Église

・ Saleh, Sage vernal

■ Mise à jour du passe Feh

○ Le passe Feh a été mis à jour pour être accessible depuis plusieurs appareils disposant de systèmes d’exploitation différents qui utilisent les mêmes données de sauvegarde.

Lorsque vous jouez sur des systèmes d’exploitation différents en utilisant les mêmes données de sauvegarde via un compte Nintendo, les fonctionnalités du passe Feh seront actives sur les deux systèmes d’exploitation. De plus, si vous utilisez les mêmes données de sauvegarde, vous pourrez effectuer une migration de votre abonnement au passe Feh vers un autre système d’exploitation lorsque vous passez à un nouvel appareil.

Note : vous devez associer vos données de sauvegarde à un compte Nintendo avant de changer d’appareil. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article intitulé « Je souhaiterais déplacer mon abonnement au passe Feh sur un nouvel appareil. » sur la FAQ du site du passe Feh.

○ Vous pouvez désormais voir votre période d’abonnement active dans le menu « Achats ».

Vous pouvez désormais consulter le statut et la période d’abonnement active au passe Feh depuis le menu « Achats » en touchant le bouton « Découvrir le passe Feh ». La période d’abonnement active montre le nombre de mois consécutifs au cours desquels vous avez été abonné(e) au passe Feh sans interruption depuis le 1/5/2021 0:00(UTC) inclus. La période d’abonnement active ne montre pas la période durant laquelle vous étiez abonné(e) au passe Feh avant cette date.

Notes :

・ Si vous vous abonnez au passe Feh ou si un renouvellement automatique a lieu le 1/5/2021 0:00(UTC) ou ultérieurement, un mois sera ajouté à votre période d’abonnement.

・ Si vous vous êtes abonné(e) au passe Feh avant le 1/5/2021 0:00(UTC) et que votre abonnement est toujours actif à ce moment-là, votre période d’abonnement s’affichera comme étant égale à zéro mois jusqu’au prochain renouvellement automatique.

Pour en savoir plus sur la période d’abonnement active, veuillez consulter la FAQ du site du passe Feh.

■ Autres modifications

○ Nous avons réglé le fonctionnement de l’effet Voie tracée lors de l’utilisation de « Combat auto ».

Nous avons réglé le problème suivant : dans certaines circonstances, un comportement inhabituel apparaît lorsqu’un héros conférant l’effet Voie tracée à un allié est présent lors de l’utilisation de « Combat auto ».

○ Nous avons réglé le problème relatif au comportement du menu « Assigner sets ».

Nous avons réglé le problème suivant : lorsque le bouton « Équipe » est utilisé à partir du menu « Assigner sets », l’équipe sélectionnée ne change pas même lorsque l’icône de l’unité est touchée.

○ Nous avons apporté des ajustements mineurs aux icônes de bénédiction de certains héros mythiques.

Les icônes de bénédiction des héros mythiques qui permettent l’utilisation de l’emplacement spécial dans le mode Raid céleste ont été modifiées comme ci-dessous :

→

○ La bannière d’événement des liens d’amitié affichera désormais de nouvelles couleurs pour la différentier des événements actifs et inactifs après que toutes les récompenses ont été récupérées et pendant que l’événement est encore actif.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !