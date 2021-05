La série “Pokémon, les voyages d’un Maître” débute en 2021

Une nouvelle saison du dessin animé est annoncée pour l’année du 25e anniversaire de Pokémon

Londres, Royaume-Uni, le 6 mai 2021. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé une nouvelle saison du dessin animé Pokémon. La sortie est prévue pour cet été dans certains pays, et vers la fin de 2021 pour d’autres pays. La 24e saison du très populaire dessin animé retraçant les aventures de Sacha Ketchum et de son Pikachu sera intitulé « La série : les voyages d’un Maître ». Les premières images et le synopsis officiel de la saison ont également été révélés, offrant aux fans de la franchise une autre façon de célébrer les 25 ans de Pokémon au cours de cette année anniversaire spéciale.

Synopsis de La série : les voyages d’un Maître :

Le monde est très grand mais vous savez où trouver Sacha et Goh : en train de combattre et attraper des Pokémon de Kanto à Galar ! Avec Pikachu, Pyrobut et les autres Pokémon à leurs côtés, nos héros continuent leur voyage à la recherche de Pokémon pour le Laboratoire Cerise. En chemin, Sacha grimpe dans le classement du Tournoi du Couronnement Mondial, et Goh ajoute des Pokémon à son Pokédex et progresse dans sa quête pour attraper Mew. Tandis que Chloé fait ses premiers pas en tant que Dresseuse Pokémon après avoir rencontré une mystérieuse Évoli. De nouveaux amis, d’anciens rivaux et des aventures passionnantes vous attendent, car le voyage continue !

Les fans du monde entier peuvent s’abonner à la chaîne YouTube officielle de Pokémon en attendant la sortie de la bande-annonce et rester à l’écoute des chaînes TV locales pour ne pas manquer le lancement de la série dans les semaines et les mois à venir.