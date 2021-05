RiMS Racing : Aprilia à l’honneur dans une nouvelle vidéo de gameplay

Lesquin, le 6 mai 2021 – NACON et RaceWard Studio sont heureux de dévoiler les toutes premières images de gameplay de RiMS Racing, un tout nouveau concept de jeu de moto attendu pour le 19 août prochain. Par le biais d’une expérience de jeu inédite mêlant pilotage et mécanique, les experts du studio italien RaceWard repoussent les limites du réalisme et de la personnalisation.

Après la Ducati Panigale V4 R et la MV Agusta F4 RC, une autre des huit motos disponibles dans RiMS Racing se dévoile : la Aprilia RSV4 1100 Factory, lauréate de 7 titres mondiaux de SBK. Chef d’œuvre d’aérodynamisme et de vitesse grâce à ses winglets intégrés et à son carénage à double paroi, la dernière-née du département Aprilia Racing embarque le moteur le plus puissant jamais construit par Aprilia, atteignant 217 chevaux. Tout comme chacune des motos reproduites à la perfection dans le jeu, c’est dans l’interface mécanique développée par RaceWard Studio que l’Aprilia sera optimisée tout au long de la progression du joueur.

Conditions de course, style de conduite et état mécanique des pièces ont un impact direct sur le comportement de la moto. En poussant la personnalisation à l’extrême et grâce à une physique d’une précision inédite, RiMS Racing met en évidence les connexions entre les différentes pièces et place la mécanique au cœur du gameplay.

Pour s’assurer la victoire, les joueurs peuvent démonter complètement leur moto et remplacer chaque élément afin d’obtenir la meilleure configuration possible grâce à un choix de plus de 500 pièces détachées officielles : pneus, disques de frein, étriers, suspension, ressorts, filtres à air, échappement, maître-cylindre d’embrayage et de frein, liquide de frein, huile moteur, électronique, carénage… et bien d’autres.

Différents outils tels que le Motorbike Status Check (MSC), proposant l’analyse en temps réel de l’état et des performances de la moto, permettent d’identifier les éléments mécaniques à améliorer. Dans votre QG de pilote, à travers un gameplay inédit, vous êtes aux commandes et devez sélectionner, manipuler et intégrer chacune des pièces nécessaires.

Cette première démonstration de gameplay embarque les joueurs en Allemagne et en Norvège pour révéler deux des lieux emblématiques reproduits dans RiMS Racing : le circuit officiel de Nürburgring, considéré comme l’un des plus difficiles par de nombreux pilotes et comptant de nombreux virages ; ainsi que l’Atlantic Road et ses paysages époustouflants entre terre et mer.

RiMS Racing sera disponible le 19 août 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5,

Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.