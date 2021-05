Rogue Lords se dévoile un peu plus

<pstyle=”text-align: justify;”>Lesquin, France, 6 mai 2021 – NACON, Cyanide Studio et Leikir Studio vous dévoilent aujourd’hui le nouveau trailer de gameplay de Rogue Lords qui illustre une mécanique aussi riche qu’inédite. Dans ce rogue-like au tour-par-tour, le joueur qui représente le diable ne joue pas tout à fait avec les mêmes règles que ses adversaires…

Dans Rogue Lords, vous incarnez le diable qui fut vaincu par les chasseurs de démons plusieurs années auparavant. Pour recouvrer votre puissance d’autrefois, il faut que vos disciples, 9 génies du mal qui ont signé un pacte avec vous, partent à la recherche d’artefacts légendaires. Vos pouvoirs diaboliques sont indispensables pour soumettre vos ennemis, en trichant avec le jeu en échange d’un peu de votre essence diabolique. Mais prenez garde ! Si elle se vide entièrement, votre run prend fin.

Les combats

Pour atteindre votre but, il faut affronter les chasseurs de démons. Ces misérables modèles de vertu se dressent face à vous lors de chaque combat, formant une ou plusieurs vagues d’ennemis. Si la barre de vie de l’un de vos disciples est épuisée, il continue à se battre mais devient vulnérable. Sa mort n’est toutefois pas la seule option : chaque fois qu’il reçoit de nouvelles attaques dans cet état, vous pouvez utiliser une partie de votre essence diabolique pour le protéger.

Afin d’éviter ce genre de situation critique, vous pouvez anticiper et sacrifier une partie de votre force vitale pour manipuler les barres de vie de vos disciples et ainsi mieux encaisser certains assauts. Vous pouvez agir de même avec les barres de vie de vos ennemis pour les affaiblir. Votre pouvoir diabolique ne s’arrête pas là ! Vous pouvez également voler des bonus à vos adversaires ou retourner des malus contre ceux qui vous les ont infligés. A vous d’endiguer les assauts adverses et de créer des combos dévastateurs.

Les évènements interactifs

Votre essence diabolique vous est également très utile lors des événements interactifs. Les probabilités de réussite sont plus ou moins grandes selon les actions demandées et les compétences de vos disciples. Mais en activant le mode ‘Diable’, faites pencher la balance en votre faveur pour obtenir le résultat de votre choix et donner aux mortels d’excellentes raisons de vous craindre. En cas de réussite, vous pouvez obtenir de précieux avantages pour la suite de votre run.

La carte

Lors de chaque run, la carte du monde est générée aléatoirement et plusieurs chemins vous sont proposés. À vous de choisir une voie en fonction des évènements que vous souhaitez déclencher. Mais même une fois engagé dans une direction, rien n’est définitif pour le diable. En sacrifiant votre essence, empruntez des voies secrètes pour rejoindre plus facilement des lieux dont les pouvoirs peuvent changer le cours de votre quête.

Restez attentif car Rogue Lords reviendra prochainement avec plus d’informations. Le jeu sera disponible en 2021 sur PC, Playstation ®4, Xbox One et Nintendo SwitchTM.