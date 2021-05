Super Animal Royale annoncé sur Nintendo Switch

Super Animal Royale arrive sur consoles, avec un aperçu le 1er juin sur le Xbox Game Preview et le Game Pass Disponible plus tard cette année sur Nintendo Switch, les consoles PlayStation et Google Stadia.

Walnut Creek, Californie, le 6 mai 2021 – Appel à tous les tigres à la gâchette facile et aux singes meurtriers : Modus Games et Pixile Studios annoncent aujourd’hui que Super Animal Royale sera lancé en accès anticipé sur Xbox Game Preview et le Game Pass le 1er juin. Les abonnés au Game Pass auront accès gratuitement à la Founder’s Edition dès le premier jour.

C’est la première fois que le jeu de tir multijoueur en 2D adorablement brutal, actuellement en accès anticipé sur Steam, sera disponible sur consoles. Les versions Nintendo Switch, PlayStation et Google Stadia arriveront également plus tard cette année, lorsque le jeu quittera l’accès anticipé. Toutes les versions seront compatibles entre elles en termes de cross-play et de cross-save.