Turtle Beach dévoile le casque gaming Recon 500

Le tout nouveau Recon 500 est le choix idéal des joueurs à la recherche d’un casque au style original, bénéficiant d’un son et d’un confort remarquables et d’une compatibilité multiplateforme pour un prix de 79,99 €

White Plains, NY – Le 6 mai 2021 – La marque leader de casques gaming et d’accessoires audio Turtle Beach (NASDAQ: HEAR) est heureuse de dévoiler ce jour le casque Recon 500, nouveau produit de sa populaire gamme de casques de jeu Recon. Le Recon 500 est doté des doubles haut-parleurs de 60 mmbrevetés Eclipse™ et des écouteurs sur mesure en bois composite injecté AccuTune™, pour une qualité sonore sans précédent sur chaque fréquence. Le Recon 500 est équipé du microphone antibruit Turtle Beach TruSpeak™, de coussinets en mousse à mémoire de forme, de la technologie ProSpecs™ permettant le port de lunettes, ainsi que d’une conception légère pour un confort optimal. Le Recon 500 dispose d’une interface audio standard de 3.5 mm pour une connectivité multiplateforme avec les Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, PC et les appareils mobiles.

Disponible au prix public conseillé de 79,99 €, le Recon 500 se destine aux joueurs souhaitant améliorer leurs performances avec un casque à la fois efficace et abordable. Disponible dans les coloris Black et Arctic Camo, il peut d’ores et déjà être précommandé auprès de certains revendeurs et sur turtlebeach.com. Il sortira le 18 juin 2021.

« Avec nos nouveaux doubles haut-parleurs Eclipse™ brevetés, Turtle Beach se positionne une fois de plus comme le premier fabricant sur le marché à commercialiser une technologie audio de jeu révolutionnaire, faisant du Recon 500, l’un des casques les plus performants », a déclaré Juergen Stark, Président-Directeur Général de Turtle Beach. « Le Recon 500 présente certaines des avancées techniques les plus impressionnantes jamais atteintes par nos casques de jeu de la série Recon. Il redéfinit ce que les joueurs attendent d’un casque à ce prix, offrant un design innovant, des performances sonores exceptionnelles et un confort unique. »

Grâce au Recon 500, les joueurs vont vivre une révolution dans le domaine de l’audio de jeu. Les nouveaux haut-parleurs brevetés Eclipse™ 60 mm de Turtle Beach séparent les hautes des basses fréquences, pour un son plus détaillé en jeu et un spectre sonore plus large. Les oreillettes du Recon 500 sont assemblés avec précision en bois composite injecté AccuTune™, ce qui permet d’améliorer l’acoustique et de composer une image sonore réaliste. Le micro antibruit amovible TruSpeak™ offre une communication fiable, claire et professionnelle, pour échanger de manière cristalline avec ses coéquipiers et les autres joueurs. Les commandes placées sur l’oreillette permettent d’accéder facilement au bouton réglant le volume et de se mettre en muet instantanément.

Des coussinets souples en mousse à mémoire de forme enveloppés dans un tissu très respirant entourent les puissants haut-parleurs du Recon 500, permettant aux joueurs de rester au frais durant leur session de jeu. L’arceau ajustable et renforcé de métal du Recon 500 est conçu pour durer, tout en restant léger et flexible afin de garantir une sensation de bien-être pérenne. La technologie ProSpecs™ réduit la pression exercée sur les branches des lunettes pour encore plus de confort.