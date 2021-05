La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (SnowRunner, Cotton Reboot!, Game Builder Garage, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Beautiful Desolation – 11.1GB

Outbreak: Endless Nightmares – 7.1GB

Port Royale 4 – 6.2GB

SnowRunner – 5.0GB

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom – 4.3GB

Tested on Humans: Escape Room – 3.2GB

Cotton Reboot! – 2.7GB

Mutazione – 2.4GB

Fire: Ungh’s Quest – 2.4GB

Dariusburst: Another Chronicle EX+ – 2.2GB

DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure – 1.7GB

Karma. Incarnation 1 – 1.7GB

Horse Club Adventures – 1.4GB

Winds of Change – 1.3GB

The Sisters – Party of the Year – 1.3GB

Just Die Already – 1.2GB

Project: Knight – 1.1GB

Cosmic Top Secret – 1.0GB

Route Me Mail and Delivery Co – 1.0GB

Game Builder Garage – 995MB

Color Your World – 840MB

#Wish travel, Super Puzzles Dream – 764MB

Connection reHaunted – 734MB

Invirium – 661MB

Turbo Skiddy Racing – 614MB

Rising Hell – 577MB

Very Very Valet – 444MB

Death Crown – 328MB

Crying Suns – 290MB

Astalon: Tears of the Earth – 271MB

Jetboard Joust – 233MB

Space Commander: War and Trade – 207MB

#1 Anagrams – 185MB

KASIORI – 181MB

Rise of the Slime – 153MB

Bounce Mania – 110MB

Super Shape Shooter – 100MB

Solitaire Card Games – 78MB

Rabisco+ – 68MB

Rift Racoon – 58MB