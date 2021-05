La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

20XX – $8.99 (prix de base: $17.99)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz – $4.80 (prix de base: $39.99)

Amnesia: Collection – $8.99 (prix de base: $29.99)

Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Assassin’s Creed III Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

Bit.Trip Beat – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $2.49 (prix de base: $4.99)

Black Bird – $9.99 (prix de base: $19.99)

BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $19.50 (prix de base: $49.99)

BlazBlue: Cross Tag Battle – $5.00 (prix de base: $19.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $5.99 (prix de base: $14.99)

Blue Fire – $14.99 (prix de base: $19.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Brawlout – $9.99 (prix de base: $19.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base: $19.99)

Candle: The Power of the Flame – $5.99 (prix de base: $19.99)

Chess Ultra – $6.24 (prix de base: $12.49)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Civilization VI – $19.79 (prix de base: $59.99)

Cursed Castilla – $8.39 (prix de base: $13.99)

Dandy Dungeon – $9.49 (prix de base: $18.99)

Death Ray Manta SE – $2.00 (prix de base: $10.00)

Degrees of Separation – $5.99 (prix de base: $19.99)

Deponia – $4.99 (prix de base: $19.99)

Descenders – $14.99 (prix de base: $24.99)

Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – $11.99 (prix de base: $39.99)

Dex – $3.99 (prix de base: $19.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base: $12.99)

Disaster Report 4: Summer Memories – $32.99 (prix de base: $59.99)

Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base: $49.99)

Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base: $39.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $10.00 (prix de base: $39.99)

Double Dragon 4 – $3.50 (prix de base: $6.99)

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – $27.99 (prix de base: $39.99)

Fate/Extella: The Umbral Star – $19.99 (prix de base: $39.99)

Fate/Extella Link – $24.99 (prix de base: $49.99)

Felix The Reaper – $1.99 (prix de base: $14.99)

Framed Collection – $3.99 (prix de base: $9.99)

Gal Gun 2 – $16.49 (prix de base: $29.99

Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition – $5.99 (prix de base: $29.99)

God Wars The Complete Legend – $9.99 (prix de base: $39.99)

Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $44.99 (prix de base: $59.99)

Guacamelee! 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Guilty Gear – $6.90 (prix de base: $9.99)

Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base: $14.99)

Happy Birthdays – $9.99 (prix de base: $39.99)

Hyper Light Drifter: Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base: $19.99)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base: $49.99)

Langrisser I & II – $29.99 (prix de base: $49.99)

Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base: $29.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

Lumo – $1.99 (prix de base: $19.95)

Mad Rad Dead – $27.99 (prix de base: $39.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mary Skelter 2 – $13.99 (prix de base: $39.99)

Megadimension Neptunia VII – $13.49 (prix de base: $29.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base: $29.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $15.99 (prix de base: $39.99)

My Brother Rabbit – $2.99 (prix de base: $14.99)

NBA 2K21 – $9.59 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World – $29.99 (prix de base: $59.99)

Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

Nine Parchments – $4.99 (prix de base: $19.99)

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm – $22.49 (prix de base: $29.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $5.99 (prix de base: $14.99)

Old Man’s Journey – $1.99 (prix de base: $9.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Our World is Ended. – $14.99 (prix de base: $49.99)

Override 2: Super Mech League – $19.49 (prix de base: $29.99)

Paradise Killer – $13.99 (prix de base: $19.99)

Penny-Punching Princess – $9.99 (prix de base: $39.99)

PGA Tour 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

Phantom Doctrine – $1.99 (prix de base: $19.99)

Postal Redux – $5.99 (prix de base: $9.99)

Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $14.99 (prix de base: $19.99)

Prinny: Can I Really Be the Hero? – $14.99 (prix de base: $19.99)

Psikyo Shooting Stars Alpha – $23.99 (prix de base: $39.99)

Psikyo Shooting Stars Bravo – $23.99 (prix de base: $39.99)

Rad Rodgers Radical Edition – $5.99 (prix de base: $29.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Remothered: Broken Porcelain – $14.99 (prix de base: $29.99)

RIVE: Ultimate Edition – $2.09 (prix de base: $14.99)

Root Letter: Last Answer – $14.99 (prix de base: $29.99)

RPG Maker MV – $34.99 (prix de base: $49.99)

Severed – $5.99 (prix de base: $14.99)

Slayin 2 – $4.79 (prix de base: $11.99)

Slime-san – $3.59 (prix de base: $11.99)

SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Sparklite – $9.99 (prix de base: $24.99)

Speed Dating for Ghosts – $2.37 (prix de base: $6.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Subsurface Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

Super Hydorah – $11.99 (prix de base: $19.99)

Super Neptunia RPG – $17.99 (prix de base: $39.99)

Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base: $7.49)

Tales From Space: Mutant Blobs Attack – $3.99 (prix de base: $9.99)

Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base: $24.99)

The Alliance Alive HD Remastered – $24.99 (prix de base: $49.99)

The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Count Lucanor – $2.99 (prix de base: $14.99)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $35.99 (prix de base: $59.99)

The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Longest Five Minutes – $9.99 (prix de base: $39.99)

The Lost Child – $14.99 (prix de base: $49.99)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.50 (prix de base: $29.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Princess Guide – $9.99 (prix de base: $39.99)

The Spectrum Retreat – $6.49 (prix de base: $12.99)

The Wonderful 101: Remastered – $27.19 (prix de base: $39.99)

ToeJam & Earl: Back in the Groove! – $4.79 (prix de base: $14.99)

Toki Tori – $1.99 (prix de base: $4.99)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – $2.09 (prix de base: $14.99)

Touhou Spell Bubble – $41.24 (prix de base: $54.99)

Transformers: Battlegrounds – $27.99 (prix de base: $39.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $4.99 (prix de base: $19.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $7.49 (prix de base: $29.99)

Trine: Ultimate Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

Unrailed! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Vasara Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

Venture Kid – $3.99 (prix de base: $10.00)

void tRlLM(); //Void Terrarium – $14.99 (prix de base: $24.99)

Warborn – $16.24 (prix de base: $24.99)

World End Syndrome – $10.00 (prix de base: $39.99)

XCOM 2 Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base: $39.99)

Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $23.99 (prix de base: $59.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $19.99 (prix de base: $39.99)