Le 28 mai 2021, Port Royale 4 mettra le cap sur la Nintendo Switch

L’éditeur de jeux vidéo de stratégie Kalypso Media et le développeur Gaming Minds Studios sont heureux d’annoncer que Port Royale 4 sortira sur Nintendo Switch le 28 mai 2021 .

Port Royale 4 est le simulateur de commerce ultime, proposant aux joueurs un terrain de jeu à explorer de plus de 12 kilomètres carrés, dans une reconstitution fidèle des Caraïbes du XVIIème siècle. Ils peuvent créer de complexes chaînes de fabrication à travers de nombreux pays, alors qu’ils accomplissent différentes missions pour gagner en notoriété, augmenter leurs richesses et améliorer leurs implantations pour le vice-roi de leur nation.

Les joueurs intéressés par une expérience plus orientée action, peuvent attaquer les nations rivales, en ciblant leurs flottes et villages, tout en gardant un œil sur les pirates et autres bandits présents sur les flots. Port Royale 4 accueille également pour la première fois dans la série, un système de bataille navale au tour par tour.

Information sur le jeu :

Levez les voiles et combattez aux côtés des puissances coloniales que sont l’Espagne, l’Angleterre, la France et les Pays-Bas dans leur quête de suprématie au XVIIème siècle. Dans Port Royale 4, vous incarnez un jeune gouverneur de colonie plein d’ambition, désireux de diriger et de faire de sa petite communauté une ville dynamique et commerçante.

Développez des chaînes de production permettant de relier plusieurs îles et de créer des routes commerciales élaborées à travers les Caraïbes, afin de répondre aux besoins sans-cesse grandissants de toutes les villes. Utilisez intelligemment la carte marine détaillée pour éviter les régions orageuses, les falaises ou les eaux peu profondes. Effectuez des tâches pour le vice-roi de votre nation afin d’augmenter votre réputation et ainsi débloquer de nouveaux bâtiments, bateaux, et bien plus encore. Partez à la conquête des villes des nations rivales, ou munissez-vous d’une lettre de marque pour détruire leurs flottes tout en gardant un œil sur les pirates et autres navires corsaires.

Caractéristiques principales :