Découvrez la mythologie inca avec Aluna: Sentinel of the Shards le 26 mai sur Nintendo Switch

La première superhéroïne hispanique de bande dessinée devient la protagoniste d’un jeu de rôle et d’action, sous l’égide de l’actrice/directrice/productrice et créatrice, Paula Garces

New York City, États-Unis – 11 mai 2021 – Digiart Interactive et N-Fusion Interactive sont fiers d’annoncer qu’Aluna: Sentinel of the Shards, leur jeu de rôle et d’action inspiré par la mythologie inca, sortira le 26 mai sur PC (Steam) et Nintendo Switch, au prix de 19,99 $. Les versions PlayStation 4 et Xbox One suivront prochainement. L’actrice Paula Garces (Harold & Kumar, On My Block, Clockstoppers, The Shield), et auteur de la bande dessinée à succès Aluna: Sentinel of the Shards, a donné vie à Aluna, une demi-déesse inca dont la quête lui fera prendre conscience du destin mystérieux qui repose sur ses épaules.

Développé conjointement par Digiart Interactive et N-Fusion Interactive, Aluna: Sentinel of the Shards offre un retour aux sources, rappelant les jeux de rôle et d’action d’antan. S’inspirant de l’univers inca, Aluna: Sentinel of the Shards regorgera de dieux et de créatures mythologiques, mais aussi de contes et légendes qui étaient l’épine dorsale de la culture colombienne du 16e siècle. Partez explorer un sanctuaire caché dans des falaises maritimes, enfoncez-vous dans la jungle luxuriante du Nouveau Monde, et atteignez enfin le temple de Nagaric dans les canyons volcaniques.

Aluna: Sentinel of the Shards suit les péripéties d’Aluna, une guerrière née de l’union d’un conquistador espagnol et de Pachamama, la déesse sud-américaine de la nature. Élevée en Espagne au 16e siècle, Aluna décide de fuir vers le Nouveau Monde et découvre qu’il s’agit en réalité de sa terre natale. Aluna: Sentinel of the Shards entraîne notre héroïne dans une quête à travers la mythologie inca tandis qu’elle cherchera à restaurer l’amulette confiée par sa mère… et ainsi accomplir son destin.

Imaginée par Paula Garces et Antonio Hernandez en réponse au manque de représentativité des superhéros hispaniques et féminins dans l’industrie du divertissement, Aluna s’impose rapidement comme un personnage incontournable, et devient l’héroïne d’une saga de bandes dessinées, The World of Aluna, coécrite par Ryan Galletta, Dooma Wendschuch et Corey May, à qui l’on doit Assassin’s Creed et Batman: Arkham Origins. Aluna continue de gagner en popularité lorsqu’elle rejoint la liste des personnages du célèbre MOBA de S2 Games, Heroes of Newerth, contrôlée par Paula Garces en personne.

« La création d’Aluna m’a procuré une immense satisfaction, étant donné que les personnages hispaniques, et les femmes plus généralement, sont trop souvent sous-représentés dans la culture pop, a déclaré Paula Garces, actrice et créatrice d’Aluna. Donner naissance à Aluna sur le papier et dans Heroes of Newerth fut à la fois palpitant et gratifiant, mais lui offrir un rôle dans un Action-RPG est une opportunité unique, qui permettra à tous d’incarner Aluna et de mieux comprendre tout le poids de son héritage. Elle représente l’héroïne latina géniale avec laquelle je n’ai pas eu la chance de grandir ! »

« Aluna est un projet que Paula et moi portons avec passion depuis des années, dans notre volonté permanente de promouvoir la culture latino-américaine, a déclaré Antonio Hernandez, fondateur de Digiart Interactive. Le jeu vidéo est une forme de divertissement accessible à tous, et le fait de pouvoir partager notre héritage avec un public aussi vaste dépasse tout ce que nous avons connu. Nous avons hâte que les joueurs découvrent Aluna: Sentinel of the Shards le 26 mai prochain. »