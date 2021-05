15 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

De quoi bien commencer ce jour de repos.

On commence avec Elementallis qui sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch après avoir validé avec succès sa campagne Kickstarters.

Très attendu, Layers of Fear 2 sortira le 20 mai sur Nintendo Switch pour 29,99 €.

Layers of Fear 2 est un jeu d’horreur psychologique à la première personne centrée sur l’exploration et la narration. Le joueur contrôle une vedette de Hollywood qui répond à l’invitation d’un mystérieux réalisateur à tenir le rôle principal d’un film dont le tournage a lieu à bord d’un transatlantique. Toutes les caméras sont braquées sur vous, au centre de la scène. Pas sur votre personnage. Car le personnage, c’est vous. Le rôle que vous jouez vous colle à la peau. Il a été écrit sur mesure. Seul le silence vous accueille. Aucun réalisateur pour vous aboyer des ordres. Aucune injonction à incarner une autre version de vous-même. La fièvre du jeu vous emplit le cœur, mais les pages du script sont complètement vierges. Votre passé a façonné le personnage que vous êtes et vous a donné les outils nécessaires à l’exercice de votre art. Ce même passé a creusé de profondes cicatrices. Pas sur la chair, que vous donnez à voir au reste du monde, mais en un endroit si enfoui en vous qu’il en a perdu toute forme. Vous refoulez ces souvenirs, mais laissez vos expériences vous dicter qui, ou ce que vous devez incarner. Tandis que vous vous tenez en silence sous la lumière du projecteur, l’obscurité vous entoure. Le seul son que vous percevez au-delà du battement de votre cœur est celui, lointain, des vagues qui viennent s’écraser contre la coque ainsi que celui des caméras pointées sur vous, cherchant à capturer cet instant pour l’éternité. Au loin, une voix s’élève, grave et impérieuse. Joue.

Quel rôle choisirez-vous ?

Une histoire qui se dévoile au fil de l’exploration – À vous d’explorer le monde qui vous entoure. Découvrez votre passé, et la raison pour laquelle c’est vous qui tenez le rôle principal de ce film.

De l’horreur psychologique – Est-ce une scène du film, ou est-ce… un souvenir ? Chacun de vos choix peut changer votre monde. À vous de décider ce qui est réel.

Bienvenue à bord – Votre descente dans les entrailles du navire qui sert de décor au film vous plongera dans la stupéfaction avant de vous noyer dans la terreur.

Une bande originale sombre et classique – Musique composée par Arkadiusz Reikowski, dirigée par George Strezov et interprétée par le Sofia Session Orchestra.

My Singing Monsters Playground sortira en novembre prochain sur Nintendo Switch sur l’eShop comme en boutique.

Élève-les, nourrisse-les, écoute-les chanter! Crée une île pleine de monstres chantants, puis regarde ta chanson évoluer au fur et à mesure que tu t’élèves et améliores des monstres joyeux. Conçois et construis des décorations uniques pour que ton monde ressemble à ton goût, puis partage ta création avec des amis ! Bienvenue à My Singing Monsters ! Élève-les, nourrisse-les, écoute-les chanter ! Élève un monstre mignon, puis nourrisse ton monstre musical pour l’aider à grandir. Prends soin d’une collection de personnages monstrueux amusants dans ce jeu musical gratuit pour toute la famille ! Crée une île pleine de monstres chantants, puis regarde ta chanson évoluer au fur et à mesure que tu t’élèves et améliores des monstres joyeux. Conçois et construis des décorations uniques pour que ton monde ressemble à ton goût, puis partage ta création avec des amis ! Tu vas adorer explorer le merveilleux pays fantastique du Monde Monstrueux !

Collectionne et monte en niveau plus de 250 monstres mignons et amusants – les dragons sont démodés…

Personnalise tes îles avec des décorations géniales et une musique entraînante

Profite de superbes graphismes et animations de personnages

Joue avec des amis du monde entier

Découvre de nouvelles mises à jour et événements toute l’année

Rift Racoon sort cette semaine sur Nintendo Switch pour $4.99 / €4.99.

Lancez-vous dans un jeu de plates-formes basé sur la précision en incarnant un raton laveur nommé Tucker qui possède une curieuse capacité : la téléportation ! Tucker a besoin de votre aide pour retrouver le chemin de chez lui et échapper au mystérieux robot qui est à ses trousses. Utilisez ses griffes pour escalader les murs, sautez par-dessus les pièges et les pics, et téléportez-vous à travers les obstacles au fil de 50 niveaux aux visuels rétros. Tucker est peut-être mignon, mais les défis qu’il doit relever exigent beaucoup de courage. Ces niveaux palpitants mettront au défi les plus expérimentés des joueurs ! Les commandes sont faciles à comprendre mais difficiles à maîtriser. À chaque échec, vous tirerez les leçons de vos erreurs précédentes et repasserez rapidement à l’action. Avez-vous les qualités requises pour permettre à Tucker de s’en sortir vivant ?

Gutwhale sortira lui le 21 mai sur l’eShop de la console hybride pour $4.99 / €4.99.

Gutwhale est un jeu d’action de style roguelike qui se déroule dans le ventre d’une bête ! Pour relever les défis qui s’offrent à vous, il vous faudra gérer l’espace entre vous et vos munitions tout en vous frayant votre chemin dans un système digestif ! Descendez au plus profond des entrailles, gardez vos munitions à proximité, débloquez de drôles de chapeaux et faites-vous écraser par une camionnette ! Les niveaux sont générés de manière aléatoire et le dernier mode de défi peut être joué à l’infini !

Inutile et donc indispensable, Calculator sort aujourd’hui sue Nintendo Switch pour 8,99 € (quand même) uniquement sur la boutique en ligne.

Une calculatrice scientifique avec un affichage multiligne clair et facile à lire, qui devrait vous aider à résoudre ces problèmes de mathématiques pas si faciles à résoudre. La calculatrice a un design moderne et pratique attrayant, qui sera certainement populaire auprès de tous les étudiants et ingénieurs.

Pathway sortira le 25 mai sur Nintendo Switch, toujours sur l’eShop, pour 13,99 € (et en Français).

En 1936, l’influence des Nazis ne cesse de s’étendre, ainsi que de nombreuses rumeurs faisant état d’excavations secrètes, d’artefacts mystérieux et de rituels occultes terrifiants. Montrez-vous plus malin que vos adversaires au cours de combats extrêmement tactiques avec toute votre équipe, et retrouvez les trésors anciens avant qu’ils ne tombent entre les mauvaises mains !

Trigger Witch sortira cet été sur Nintendo Switch.

Flowstone Saga sortira lui l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Sunblaze arrivera le 3 juin sur Nintendo Switch sur la boutique eShop pour un peu moins de 15€.

Josie teste le simulateur d’entraînement construit par son père, un superhéros à la retraite. Mais il y a un couac et elle ne peut plus en sortir ! Sunblaze est un jeu de plates-formes précis. Triturez-vous les méninges dans niveaux conçus pour vous faire mourir à répétition pendant des heures.

Josie est toujours partante pour un nouveau défi. Son père, superhéros à la retraite, a réparé son simulateur d’entraînement de superhéros pour permettre à Josie de s’y frotter. Vous en connaissez, vous, des papas qui ne voudraient pas avoir une superhéroïne pour fille ? Mais un jour, le simulateur se retourne contre ses créateurs et… Josie va devoir relever le plus gros des défis. Dans ce jeu de plates-formes qui mettra votre précision à l’épreuve, incarnez Sunblaze, c’est-à-dire Josie, et aidez-la à devenir une superhéroïne. Le simulateur d’entraînement regorge d’énigmes, de défis complexes, d’obstacles, de bombes, de pointes, de drones… Et, bien sûr, vous aurez un acolyte de choix : le chat. Quand on a un chat, on n’a besoin de rien d’autre. Enfin, à part de sacrées compétences, bien sûr. La salle d’entraînement change constamment et fait apparaître une série infinie de défis redoutables. Ça va vous scotcher à votre écran !

Quand on a des enfants, on doit faire face à des situations complexes, mais quand même pas aussi complexes que ça, d’habitude. Ça peut arriver de perdre son enfant au supermarché ou à la fête foraine. Imaginez le stress quand votre fille se retrouve coincée dans une salle hostile parcourue de lasers et de robots maléfiques… Vous allez bientôt en faire l’expérience !

Pour survivre à tous ces niveaux, vous allez devoir vous creuser les méninges. Ça vous fait froid dans le dos ? Écoutez les sages conseils d’Aristote : « C’est pendant nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. » Et puis, comme l’a dit le grand Tarantino : « La violence est une des choses les plus divertissantes à regarder. » Qu’est-ce que vous faites toujours là ? Allez jouer tout de suite ! On vous promet une chose : ça n’a jamais été aussi bon de mourir plus de 5 000 fois dans le même jeu.

Ever Forward ne sera pas lancé sur Switch en juin comme prévu initialement. Le jeu d’aventure et de réflexion est maintenant prévu pour le 10 août.

Exodemon sortira aujourd’hui à 15H00 pour 12,99 €.

Vous devez détruire des hordes d’ennemis en utilisant vos capacités surnaturelles pour vous frayer un chemin à travers des labyrinthes de différents niveaux. Le pouvoir destructeur de vos griffes symbiotiques et votre surprenante agilité font de vous une machine à tuer les extraterrestres. Dans Exodemon, vous incarnez un scientifique qui a été infecté sur une planète située aux confins de l’univers par une entité extraterrestre. Le symbiote tente de vous contrôler, mais vous trouverez peut-être un moyen de le maîtriser dans les laboratoires de la confédération. Résistez à l’infection et parcourez les différents niveaux pour atteindre la dernière capsule de sauvetage avant que vous ne perdiez ce qui reste de votre humanité.

Le jeu classique Xbox Live Arcade Toy Soldiers, lancé sur la Xbox 360 en 2010, a été ressuscité et arrive sur la plateforme Nintendo Switch en août. Le nouveau Toy Soldiers HD présente des graphismes haute définition améliorés pour l’ère moderne, une caméra et un son améliorés, ainsi que tout le contenu téléchargeable qui était inclus dans l’original. L’équipe d’Accelerate Games affirme que Toy Soldiers HD proposera également du contenu inédit, mais elle n’est pas encore prête à tout dévoiler.

Disponible au Japon, Bustafellows sortira aussi chez nous le 30 juillet.

Connection reHaunted sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 3,33 € au lieu de 6,66 €.

Bonjour, J’espère que tu vas bien. J’ai bien reçu le CD que tu m’as envoyé. J’ai jeté un coup d’œil aux fichiers et je dois dire qu’il y a de fortes chances qu’on puisse récupérer le programme. Il semblerait que les données sont corrompues, mais il devrait quand même fonctionner. Bon, je le répète, je n’ai pas regardé en profondeur, mais on dirait une sorte de petit jeu. Il y a de nombreuses choses appelées « carte », il doit donc y avoir beaucoup de niveaux. Je suis quasiment certain qu’il y a aussi une sorte de pistolet ? Je dirais que c’est sans doute un de ces jeux de tir rétro. Bref, je vais aller faire une sieste. Je n’ai pas bien dormi cette nuit, j’ai fait beaucoup de cauchemars, mais je ne sais plus sur quoi. Je te tiendrai au courant quant à l’évolution des choses. Cordialement, David Lumione est un jeu de plateforme vous plongeant dans l’univers des profondeurs marines. Les fonds marins étant accablés par les ténèbres, Glimmer rêve de rendre à son foyer sa splendeur passée, et décide de passer à l’action ! Vous incarnez Glimmer, une fée marine attirée par la Lumière, quittant les abysses pour percer les ténèbres affligeant les profondeurs, et cherchant des réponses de par le monde, mais aussi en lui-même. Vous devrez surmonter des épreuves de sagesse et de courage pour découvrir les bienfaits de la Lumière. Le jeu sortira cette année sur l’eShop. -Un rendu visuel incroyable associé à une musique et des effets sonores magnifiques créent une ambiance de jeu éthérée et en constante évolution. La beauté regorge de dangers, et vous le découvrirez en bondissant et manœuvrant au travers de niveaux océaniques époustouflants.

– Utilisant l’Unreal Engine 4 et une technologie de concept art 3D, les couleurs éclatantes des paysages sous-marins variés renforceront à coup sûr le sentiment d’exploration et d’aventure. Le voyage foisonne de surprises, parfois calme et propre à l’introspection et parfois nerveux et exigeant, afin de mieux vous plonger dans cette expérience de jeu.

– Des centaines de niveaux conçus avec soin, avec des dizaines de mécaniques de jeu pour en assurer l’exigence, ainsi que la jouabilité.

– Nous ne croyons pas en des concepts complexes et exhaustifs d’évolution du personnage. Vous devrez anticiper vos mouvements et vous préparer à réagir aux dangers imminents, afin de traverser le labyrinthe des profondeurs marines et atteindre la fin de votre périple. Le jeu est facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Les joueurs prendront le contrôle de Glimmer, une fée des profondeurs, et devront tenter d’atteindre la fin de chaque niveau en évitant toutes sortes d’obstacles mortels. Glimmer peut bondir et s’accrocher aux murs, mais aussi voler sur une courte distance et dans toutes les directions. Vous ne pourrez cependant utiliser cette capacité qu’une seule fois avant de devoir la recharger en atterrissant sur une surface ou en touchant certains éléments. Vous devrez maîtriser les mécaniques de jeu et parfaire vos compétences afin de surmonter les défis qui vous attendent. L’échec est inévitable, et il vous faudra persévérer pour survivre au voyage. Tous les espoirs reposent sur vous afin de mener Glimmer à destination.

Et on terminera cet article avec le top des ventes sur 3DS via l’eShop aux Etats-Unis de la semaine:

Pokemon Crystal Shin Megami Tensei IV Shin Megami Tensei IV: Apocalypse Persona Q2 Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2: Record Breaker Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux Pokemon Yellow Persona Q Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers Tomodachi Life Radiant Historia: Perfect Chronology Pokemon Red Pokemon Gold Pokemon Omega Ruby Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Silver Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Culdcept Revolt Pokemon Alpha Sapphire

