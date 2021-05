Top des ventes de la semaine au Japon: triste lancement pour Resident Evil 8

Voici le top des ventes de la semaine (du 3 au 9 mai 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Comme chaque année, après la Golden Week, c’est la lente descente à la normal au Japon. Cette semaine, à peu près tous les jeux ont connu une baisse des ventes, à une exception près : Minecraft sur Nintendo Switch (+17 %). New Pokémon Snap a connu une deuxième semaine décente avec 46 643 exemplaires vendues, ce qui porte les ventes totales à 194 385 exemplaires vendues en boutique. Les deux prochaines semaines nous diront si nous pouvons nous attendre à ce que ce jeu se vende sur le long terme, ou si la majorité de ses ventes se concentreront sur les premières semaines.

Bon, parlons de Resident Evil Village qui s’offre le pire lancement de la série canonique même si le jeu se paye le luxe d’une sortie cross-gen est, un peu, il profite du statut de la première grosse sortie Next Gen d’ampleur… Les ventes dans le reste du monde vont certainement rattraper le coup, mais pour le moment le constat sur ce jeu est identique à celui du la presse: moyen moyen pour un Resident Evil quand même.

01./00. [PS4] Resident Evil Village # <ADV> (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) – 111.171 / NEW

02./02. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 68.115 / 2.141.438 (-34%)

03./01. [NSW] New Pokemon Snap <ACT> (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 46.643 / 194.385 (-68%)

04./00. [PS5] Resident Evil Village # <ADV> (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) – 38.713 / NEW

05./03. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 26.251 / 728.009 (-3%)

06./05. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 18.574 / 2.167.409 (-22%)

07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 15.942 / 1.940.130 (+17%)

08./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 15.359 / 3.824.997 (-2%)

09./06. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 14.547 / 2.554.184 (-14%)

10./04. [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… <RPG> (Square Enix) {2021.04.22} (¥7.800) – 12.223 / 146.662 (-52%)

Petite baisse post-Goldenb Week aussi côté hardware. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle la Nintendo Switch ne s’est vendue “qu’à” 70 760 exemplaires cette semaine. Si l’on examine les ventes des deux modèles, on constate que le modèle classique a une fois de plus été touché par les pénuries. Les ventes LTD de la Nintendo Switch s’élèvent désormais à 19 752 601 exemplaires, dont 3 771 281 exemplaires pour le modèle Lite, et 15 981 320 exemplaires pour le modèle classique (qui atteindra le cap des 16 millions d’exemplaires la semaine prochaine).

