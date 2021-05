Découvrez la cinématique d’introduction et de nouveaux assets pour NEO: The World Ends With You

NEO: The World Ends With You

Des screenshots présentant de nouveaux personnages ainsi que certains magasins et restaurants présents dans le jeu ont notamment été dévoilés

PARIS, le 14 mai 2021 – SQUARE ENIX® a partagé aujourd’hui de nouveaux assets pour l’action-RPG NEO: The World Ends With You, prévu le 27 juillet 2021 sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™ ainsi que sur PC via l’Epic Games Store cet été. La cinématique d’ouverture du jeu a également été dévoilée.

La suite du RPG culte The World Ends With You suit le protagoniste, Rindo, alors qu’il explore le cœur de Tokyo afin d’élucider les mystères du macabre « Jeu des Reapers », un combat pour sa survie auquel il a été forcé de prendre part.

NEO: The World Ends with You vous plonge dans un Shibuya au style anime et offre un gameplay haletant, une bande originale du compositeur Takeharu Ishimoto (THRILL Inc.) et une histoire fascinante pour créer une expérience inoubliable. Les joueurs pourront explorer et découvrir les paysages, les sons et la culture de cette ville animée, combattre des monstres aidés de leurs compagnons au cours de combats spectaculaires et mener des missions à bien tout en en apprenant plus sur le « Jeu des Reapers » et en essayant de changer leur destin.

Pour les aider dans leur quête, les joueurs auront accès à de nombreux équipements disponibles dans les différents magasins de Shibuya. Avec plus de 270 vêtements et accessoires, il y en aura pour tous les goûts ! Ils pourront également améliorer leurs stats grâce aux recettes variées proposées dans les restaurants de la ville.