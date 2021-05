Katy Perry révèle le clip de son nouveau titre “Electric” en collaboration avec Pokémon

Cette chanson sera présente dans la compilation « Pokémon 25 : l’album ». Sortie prévue à l’automne 2021. La gamme de produits « Electric » est disponible dès aujourd’hui.

Les célébrations du 25e anniversaire de Pokémon se poursuivent avec la sortie aujourd’hui du nouveau titre et du clip de l’emblématique Katy Perry, « Electric ». Katy, dont l’amour pour tout ce qui est Pokémon remonte à l’enfance, lorsqu’elle jouait aux premiers jeux vidéo sur sa Game Boy, a créé ce morceau spécialement pour Pokémon 25 : l’album, qui sortira cet automne chez Capitol Records, du groupe Universal Music. « There’s no reason that this life can’t be electric » (Il n’y a aucune raison pour que cette vie ne soit pas électrique), chante Katy dans ce titre entraînant qui célèbre la joie associée à la poursuite d’un rêve, portée par l’amour et le soutien de ses amis. Pour cette chanson, Katy a collaboré avec The Monsters & Strangerz et Jon Bellion (avec qui elle avait déjà travaillé sur « Daisies », une chanson de son nouvel album SMILE) ainsi qu’avec Bruce Wiegner. Écoutez « Electric » ici : katy.to/electricPR/

Le clip officiel d’Electric, réalisé par Carlos López Estrada, le réalisateur du film de Disney Raya et le dernier dragon, a été dévoilé aux fans en avant-première sur YouTube aujourd’hui. On y voit Katy et Pikachu profiter de la nature et réfléchir à la façon dont ils ont évolué au fil des ans. Après une journée d’exploration, ils s’arrêtent à un phare pour méditer. Plongés dans un rêve, ils sont ramenés dans le passé, au tout début de la carrière de Katy. Grâce aux encouragements de son ami Pichu, Katy passe de chanteuse sur un marché à son premier concert. Regardez la vidéo tournée à Hawaï : katy.to/electricvidPR/

« Lorsque j’ai visité le Pokémon Café lors d’un voyage au Japon, j’ai été très nostalgique. Ça m’a fait penser à mes années collège. Alors quand j’ai reçu l’appel pour participer à la célébration du 25e anniversaire aux côtés de Post Malone et J Balvin, j’étais ravie », nous a confié Katy Perry. « Les thèmes de la chanson, la persévérance et la recherche de sa lumière intérieure, ont guidé ma vie et résonnent parfaitement avec l’histoire et les personnages de Pokémon. Pikachu est la forme évoluée de Pichu, donc dans la vidéo, on me voit plus jeune avec Pichu puis on me retrouve de nos jours avec Pikachu. Nous avons tous les deux évolué, tout en conservant une part d’enfant. »

« Katy Perry a créé un hymne vibrant pour nous aider à célébrer les 25 ans de Pokémon avec “Electric”, une superbe chanson sur la reconnaissance de son propre parcours et son évolution », a déclaré Colin Palmer, vice-président du marketing chez The Pokémon Company International. « Nous espérons également que les fans du monde entier apprécieront de voir Pikachu faire équipe avec Katy dans le clip d’”Electric”. C’est un merveilleux accompagnement visuel pour cette chanson. »

Une gamme de produits « Electric » a également été révélée aujourd’hui. Découvrez toute la gamme en édition limitée ici : katy.to/electricmerchPR/. Le tout fait partie de P25 : la musique, une campagne musicale d’un an créée par The Pokémon Company International en partenariat avec Universal Music Group. Pour rester informés des actualités de P25 : la musique et des célébrations de la franchise, les fans peuvent se rendre sur le site du 25e anniversaire Pokémon : Pokemon.fr/25. L’album de compilation P25 : la musique peut être préenregistré dès aujourd’hui sur https://CapitolRecords.lnk.to/saveP25PR/.