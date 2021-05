Le premier DLC de Gods Will Fall est désormais disponible !

Aventurez-vous au-delà de la vallée et chassez de nouvelles proies !

Deep Silver présente « Valley of the Dormant Gods », le premier DLC payant de Gods Will Fall, développé par Clever Beans. Ce premier DLC inclura un nouveau dieu, une nouvelle classe d’armes, trois nouvelles capacités ainsi que des objets variés.

Dans la première partie du DLC « Valley of the Dormant Gods », visitez un royaume montagneux et enneigé afin d’y affronter Yaltogguth, le terrifiant dieu des Yeux. Si vous avez besoin d’aide, vous pourrez faire appel à la toute nouvelle classe de guerriers, les bagarreurs. Equipés de gantelets mortels et dotés d’un style de combat rapide, les bagarreurs peuvent attraper leurs ennemis sans les assommer au préalable. De nouvelles capacités ainsi que de nouveaux objets pour votre clan s’ajouteront également à votre arsenal.

À propos de l’histoire de Valley of the Dormant Gods :

Perchée sur son trône au sommet de la montagne, une nouvelle menace s’est abattu sur votre clan. Aventurez-vous jusqu’à cette dernière avec vos combattants intrépides et accueillez une nouvelle classe de guerriers.

Armés de colère, de détermination et de gantelets mortels, les bagarreurs sont parfaitement adaptés pour affronter les hordes d’ennemis qui leur feront face. Déchaînez la violence de ces guerriers capables d’attraper leurs ennemis et de les jeter dans les abysses d’un seul coup !

Valley of the Dormant Gods propose :

Un nouveau royaume

Un nouveau royaume montagneux, avec un nouveau dieu à affronter : Yaltogguth, le dieu des yeux.

Une nouvelle classe de guerriers et d’armes

Les bagarreurs, équipés de gantelets.

Trois nouvelles capacités

Agile Warrior, Momentum of War et Parry Master.

Trois nouveaux objets

Blood Moss, Bone Quake et War Paint, ainsi que des objets inédits de personnalisation pour les vêtements de vos guerriers.

« Valley of the Dormant Gods » se mettra automatiquement à jour pour ceux possédant la Valiant Edition du jeu. Comme précédemment annoncé, la suite des DLC est prévue pour le deuxième et le troisième trimestre de cette année. Chacun comprendra un niveau additionnel ainsi qu’un nouveau dieu. De plus, de nouveaux objets, des capacités inédites et de nombreuses options de personnalisation seront disponibles. Une nouvelle classe d’armes sera présente dans les deux premiers DLC. Enfin, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à l’Overworld.

Gods Will Fall est désormais disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™, PC et Stadia.