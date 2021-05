Top des ventes UK de la semaine: la belle sortie de Mass Effect Legendary Edition

Le jeu Mass Effect Legendary Edition a délogé Resident Evil : Village de la première place. La collection remastérisée des jeux Mass Effect est sortie sur les consoles de dernière génération (PS4 et Xbox One), et c’est sur la PS4 qu’elle s’est le mieux vendue (68 % des ventes). Ce n’est pas un énorme lancement, avec des ventes deux fois moins importantes que celles de Resident Evil : Village la semaine dernière. Cependant, les données numériques ne sont pas disponibles avant la fin de la semaine, et il est probable que le jeu ait fait bien mieux que ce que les chiffres physiques suggèrent. Resident Evil : Village se retrouve à la deuxième place après une baisse relativement modeste de 59 % des ventes au cours de sa deuxième semaine. Une autre nouvelle sortie dans le classement: Subnautica : Below Zero de Bandai Namco (n°5). 46 % des ventes de ce jeu de survie ont été réalisées sur PS4, 36 % sur Xbox One et 17 % sur PS5. Un double pack comprenant Below Zero et le Subnautica original pour Nintendo Switch fait son entrée à la 38e place.

C’est la première fois depuis mi-novembre qu’une exclusivité Nintendo Switch ne figure pas dans le Top 5. Pourtant, le reste du Top 10 est entièrement consacré à Nintendo. Animal Crossing : New Horizons est numéro 6, Minecraft (Switch) est numéro 7, Mario Kart 8 : Deluxe est n°8 et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est n°9. New Pokémon Snap perd huit places lors de sa troisième semaine et se retrouve à la dixième place, avec une forte baisse des ventes de 66 %.

Voici le Top Ten de GfK pour la semaine se terminant le 15 mai :

Last Week This Week Title New Entry 1 Mass Effect: Legendary Edition 1 2 Resident Evil: Village 12 3 Spider-Man: Miles Morales 3 4 FIFA 21 New Entry 5 Subnautica: Below Zero 5 6 Animal Crossing: New Horizons 3 7 Minecraft (Switch) 8 4 Mario Kart 8: Deluxe 7 9 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 2 10 New Pokémon Snap

