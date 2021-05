FUSER : le jeu musical d’Harmonix baisse son prix à 39,99 € dès aujourd’hui

Un nouveau mode de jeu arrive prochainement

NCSOFT et Harmonix Music Systems, éditeur et développeur respectifs de FUSER, annoncent aujourd’hui une baisse de prix pour leur jeu musical. À compter de ce jour, l’édition standard de FUSER est disponible au prix de 39,99 €, et l’édition VIP au prix de 79,99 €. Ces nouveaux prix vont prendre effet sur toutes les plateformes : PC, PlayStation®4, Nintendo Switch et Xbox One. FUSER incite les joueurs à combiner des éléments des titres internationaux les plus populaires, issus d’artistes tels que Billie Eilish, The Weeknd et Zedd. Depuis sont lancement, FUSER s’est agrémenté de 92 chansons supplémentaires en DLC, avec notamment des hits de 24kGoldn, Dua Lipa et The White Stripes. Davantage d’informations ainsi que la liste complète des chansons sont disponibles sur le site officiel.

« FUSER offre aux joueurs un support pour leur créativité en leur proposant de mixer des chansons des plus grands artistes », déclare Kendall Boyd, Head of Marketing. « Avec la mise à jour « Headliner Spotlight » qui arrive prochainement, un nouveau mode de jeu fera son apparition dans FUSER et permettra aux joueurs de monter sur scène devant plus de 250 amis et fans. »

FUSER est une célébration de la culture des festivals de musique. Sur la scène du plus grand festival numérique au monde, les joueurs créent leurs propres mixes à partir d’une playlist de plus de 100 chansons et combinent les paroles, les lignes de basse et les arrangements d’un vaste éventail de genres musicaux et d’artistes. FUSER est régulièrement mis à jour avec de nouvelles chansons gratuites ou payantes, des événements hebdomadaires, de nouveaux objets cosmétiques, des effets visuels et audio, des améliorations et bientôt, un nouveau mode de jeu à travers la mise à jour « Headliner Spotlight ».