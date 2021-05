Six nouvelles cartouches en approche pour consoles Evercade

Letchworth, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 23 avril 2021 : Blaze Entertainment et Just For Games ont le plaisir d’annoncer de toutes nouvelles cartouches pour Evercade, l’écosystème rétrogaming à cartouches sous licence officielle.

Pour commencer, les cartouches #21 : Intellevision Collection 1 et #22 : The Bitmap Brothers Collection 1 seront disponibles en septembre 2021, jouables sur Evercade portable et Evercade VS, et leurs précommandes ouvriront dès le 28 mai 2021 .

Cartouche #21 : Intellevision Collection 1

La collection Intellevision n°1 apporte 12 jeux classiques de l’Intellivision sur Evercade !

Liste des jeux :

Astrosmash

Buzz Bombers

Frog Bog

Night Stalker

Pinball

Princess Quest

Shark Shark!

Slap Shot: Super Pro Hockey

Snafu

Thin Ice

Thunder Castle

Word Rockets

Cartouche #22 : The Bitmap Brothers Collection 1

La collection The Bitmap Brothers n°1 met en avant l’histoire du jeu vidéo Britannique ! Cette nouvelle collection, réalisée en partenariat avec le détenteur des droits Rebellion, met en avant 5 des meilleurs jeux des “rock stars” du développement de jeux vidéo. Les jeux de cette collection proviennent des sorties sur console de salon de ces titres.

Liste des jeux :

The Chaos Engine

Speedball

Speedball 2: Brutal Deluxe

Speedball 2100

Xenon 2: Megablast

Une toute nouvelle gamme de cartouches Evercade en approche ! Découvrez les collections de jeux « Arcade » !

Quatre nouvelles collections de jeux d’arcade pour consoles Evercade des meilleurs éditeurs Arcade

Les meilleurs jeux arcade : Double Dragon 2, Bad Dudes vs Dragon Ninja, Burger Time, et Asteroids aux cotés de pépites cachées comme World Rally, Mysterious Stones, et plus !

Nouvelle gamme : nouvelle numérotation et couleur de jaquette, mais un boitier d’aussi haute qualité et au même prix

Disponible le 3 novembre 2021, ouverture des précommandes le 28 mai 2021.

Blaze Entertainment et Just For Games ont le plaisir d’annoncer une toute nouvelle gamme de cartouches d’arcade pour Evercade. Les quatre nouvelles cartouches proposeront exclusivement des jeux d’arcade, allant des hits classiques aux pépites redécouvertes. Ces nouvelles cartouches suivent la formule désormais traditionnelle d’Evercade, consistant à proposer des jeux que tout le monde apprécie et des nouveautés à découvrir.

Ces quatre cartouches seront disponibles individuellement à l’achat et seront jouables à la fois sur la console portable Evercade et sur l’Evercade VS. Toutes les cartouches supporteront également les sauvegardes, tout comme les autres collections existantes.

Le nouveau dos violet du boitier met en évidence la distinction avec les cartouches principales pour Evercade, axées sur les consoles. Aussi, le système de numérotation est remis à zéro pour cette nouvelle gamme “arcade”. Les cartouches sont comme à l’acoutumée accompagnées d’un manuel et d’une couverture sur mesure, et sont fournies dans un boîtier plastique à clapet similaire aux autres cartouches Evercade pour s’intégrer au reste de la gamme de jeux Evercade. Le prix de ces cartouches est également identique à celui de la gamme Evercade existante, soit 19,99€.

Toutes ces collections de jeux ont été conçues manuellement et présentent les dernières nouveautés en matière d’émulation d’arcade commerciale. Tous les jeux ont été officiellement licenciés par les détenteurs de licence afin de fournir aux joueurs Evercade l’expérience la plus précise et la plus jouable possible.

Ces collections seront disponibles en précommande le 28 mai et sortiront en même temps que l’Evercade VS le 3 novembre 2021.

Les collections 1 à 4 présentent certains des plus grands succès de l’ère de l’arcade, avec des titres tels que Double Dragon 2 et 3, Bad Dudes Vs Dragon Ninja, Crystal Castles et beaucoup d’autres grands titres devenus synonymes de jeu vidéo en salles d’arcade et à domicile.

Cela signifie également qu’Evercade a été en mesure de fouiller dans les archives pour fournir quelques grands jeux à redécouvrir. Vous trouverez notamment une sélection de jeux du back catalogue de Gaelco, un développeur espagnol de jeux d’arcade qui a opéré en Europe de 1985 au début des années 2000, ainsi que des titres exceptionnels que vous n’attendiez peut-être pas provenant d’éditeurs mondialement connus comme Technos, Data East et Atari.

Liste des jeux : Cartouche Arcade #01 – Techos Arcade 1 : The Combatribes

Block Out

Battle Lane Vol. 5

Double Dragon II: The Revenge

Double Dragon III: The Rosetta Stone

Mania Challenge

Minky Monkey

Mysterious Stones: Dr John’s Adventure Cartouche Arcade #02 – Data East Arcade 1 : Bad Dudes Vs. Dragon Ninja

Breakthru

Burger Time

Chain Reaction

Dark Seal

Darwin 4078

Lock ‘N’ Chase

Sly Spy

Tumblepop

Wizard Fire Cartouche Arcade #03 – Gaelco Arcade : Alligator Hunt

Biomechanical Toy

Glass

Snow Board Championship

Thunder Hoop

World Rally Cartouche Arcade #04 – Atari Arcade 1 : Asteroids Deluxe

Canyon Bomber

Centipede

Crystal Castles

Liberator

Lunar Lander

Millipede

Missile Command

Night Driver

Pong

Skydiver

Super Breakout

Warlords

Avec l’annonce des quatre nouvelles collections d’arcade, le programme complet pour 2021 a maintenant été révélé. D’autres informations suivront sur le contenu des packs Evercade VS et toutes les précommandes seront disponibles à partir du 28 mai.