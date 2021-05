Envolez-vous vers de nouveaux horizons dans The Falconeer – Warrior Edition sur Nintendo Switch

Saint-Ouen, France – 19 mai 2021 : Wired Production et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée cet été de The Falconeer – Warrior Edition sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.

D’abord sorti sur Xbox Series X et S pour accompagner la sortie des consoles de nouvelle génération, The Falconeer arrive dans une version augmentée sur les consoles de salon Sony ainsi que sur la console hybride de Nintendo.

The Falconeer – Warrior Edition sera disponible le 5 août 2021 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.

À propos de The Falconeer – Warrior Edition :

Fendez les airs à bord d’un oiseau de guerre majestueux, explorez un monde océanique spectaculaire et engagez-vous dans des duels aériens épiques, dans ce jeu de combats aériens nominé aux BAFTA du développeur en solo, Tomas Sala.

Vous endossez le rôle d’un Falconeer, un puissant guerrier du ciel traversant un vaste monde océanique déchiré par des générations de décisions absurdes et de dissidence. À travers plusieurs campagnes, vous découvrirez la vie dans cet univers depuis de nombreuses perspectives et allégeances différentes tandis que vous vous embarquerez pour un voyage de découverte, et résoudrez le mystère de l’Ursee, de son peuple et de son histoire.

Progressez au fil des missions périlleuses et des quêtes annexes, en maniant votre lance-foudre pour protéger les vaisseaux contre les pirates, le kraken et autres menaces. Plongez dans les profondeurs sombres de l’océan, surplombez les nuages pour affronter des villes-crabes géantes ou engagez des duels aériens furieux contre le mystérieux Ordre mancien qui contrôle et réglemente la technologie.

The Falconeer Warrior Edition comprend le jeu entièrement mis à jour, plus le DLC « The Hunter », qui ajoute une nouvelle classe de joueur avec un dragon pilotable Ormir et un ensemble de roquettes guidées par cartouches pyro, ainsi que le nouveau DLC « Edge of the World », qui contient 3 quêtes annexes supplémentaires et des rencontres avec un nouveau boss.

Caractéristiques principales :

ENVOLEZ-VOUS – Faites l’expérience de cette évasion en vol libre aux commandes d’un oiseau de guerre géant dans un monde ouvert spectaculaire.

EXPLOREZ UN UNIVERS INCROYABLE – Découvrez un vaste monde océanique rempli de mythes oubliés et de paysages d’une beauté à couper le souffle.

DES COMBATS AÉRIENS FRÉNÉTIQUES – Fendez les nuages pour engager des duels aériens spectaculaires.

FACTIONS RIVALES – Rejoignez votre faction et soutenez-la en acceptant des missions susceptibles de changer la destinée de vos compagnons et la vôtre.

PLUSIEURS CAMPAGNES – Découvrez la vie d’un Falconeer depuis de nombreux points de vue différents.

AMÉLIOREZ VOTRE MONTURE – Survivez et gagnez des éclats pour améliorer votre équipement et votre monture.

ENTIÈREMENT DOUBLÉ – Un casting de voix incroyables donne vie au monde de The Falconeer.

LES SONS DE L’URSEE – Immergez-vous dans le monde de The Falconeer avec sa bande son primée.

TOMAS SALA – The Falconeer est le fruit de la vision unique du développeur indépendant non conformiste, Tomas Sala.