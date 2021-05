FORECLOSED, le jeu d’action cyberpunk dévoile sa date de sortie du 12 août 2021

Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 20 mai 2021 : Merge Games et Just For Games ont le plaisir de révéler que FORECLOSED sortira le 12 août 2021 au format physique sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X.

Suivez l’histoire d’Evan Kapnos dans ce jeu épuré aux allures de bande dessinée, alors qu’il tente de dénouer la conspiration derrière la saisie de son identité. Qui en est responsable, et pourquoi ?

FORECLOSED sera l’une des premières sorties de Merge Games sur PS5 et Xbox Series X, affichant de magnifiques graphismes en 4K à 60 images par seconde.