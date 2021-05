Le Rallye de Croatie fait son entrée dans WRC 10

Lesquin, le 20 mai 2021 – NACON et le studio KT Racing sont heureux de dévoiler de toute nouvelles images de gameplay de WRC 10, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, attendu pour le 2 septembre 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam PC.

Alors qu’on célèbre en 2021 sa toute première entrée dans le calendrier du Championnat, le Rallye de Croatie pourrait déjà compter parmi les étapes les plus spectaculaires de l’histoire du WRC. Disputé il y a quelques semaines, jamais un podium n’aura enregistré d’écarts aussi serrés sur de l’asphalte avec une avance de seulement 6 dixièmes de Sébastien Ogier sur le Gallois Elfyn Evans.

Des performances à couper le souffle que les pilotes virtuels pourront tenter de reproduire dès septembre prochain dans WRC 10. Le Rallye de Croatie propose un challenge 100% asphalte aux surfaces très changeantes, parfois bosselées et abîmées en raison des intempéries régulières dans la région. Au cœur de la campagne croate, ses routes parfois extrêmement étroites nécessitent une maîtrise parfaite pour ne pas perdre en vitesse. Grâce à la physique ultraréaliste développée par le studio KT Racing, WRC 10 promet des sensations de conduite inédites au plus proche du ressenti des véritables pilotes, en 4K et 60FPS. Suivez les traces des plus grands pilotes et entrez la légende avec WRC 10 !

* * *

Avec WRC 10, la simulation de course off-road de référence se réinvente encore ! Décrochez le podium de la saison 2021 et pour célébrer les 50 ans de la compétition, revivez les moments les plus forts au volant des voitures de légende.

6 rallyes historiques dont Acropolis, San Remo, Allemagne, Argentine…

Plus de 20 voitures de légende dont les célèbres Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota…

Les 4 nouveaux rallyes du calendrier 2021 : Estonie, Croatie, Belgique et Espagne

52 Teams officiels de la saison 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC)

WRC 10 sera disponible le 2 septembre 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC et ultérieurement sur Nintendo Switch™.