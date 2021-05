Top des ventes de la semaine au Japon: Resident Evil 8 ne tiendra pas

Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind

Voici le top des ventes de la semaine (du 10 au 16 mai 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

La seule sortie cette semaine est Famicom Detective Club, qui connaît un début étonnamment bon avec 12 269 jeux vendues. Les ventes sont vouées à chuter la semaine prochaine, car les livraisons ont été relativement faibles et il est très peu probable que Nintendo envoie des jeux supplémentaires en boutique. Et même si c’était le cas, la demande devrait être satisfaite assez rapidement, car le potentiel de vente est plutôt limité.

01./01. [PS4] Resident Evil Village # <ADV> (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) – 35.045 / 146.216 (-68%)

02./02. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 34.178 / 2.175.616 (-50%)

03./03. [NSW] New Pokemon Snap <ACT> (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 17.593 / 211.978 (-62%)

04./09. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.970 / 2.568.154 (-4%)

05./06. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 12.918 / 2.180.327 (-30%)

06./00. [NSW] Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind Collector’s Edition <Famicom Detective Club: The Missing Heir \ Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind> <ADV> (Nintendo) {2021.05.14} (¥9.980) – 12.269 / NEW

07./05. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 11.133 / 739.142 (-58%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.914 / 3.834.911 (-35%)

09./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.753 / 1.949.883 (-39%)

10./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.997 / 4.278.593 (-38%)

La Nintendo Switch s’est bien vendue cette semaine, et les ventes ont presque dépassé les 100 000 consoles avec 95 411 consoles vendues. Cela représente +25 000 consoles par rapport à la semaine 19, au cours de laquelle le modèle classique a souffert de pénuries. C’est assez rare une hausse après la Golden Week. Les ventes de la LTD s’élèvent désormais à 19 848 012 consoles, ce qui signifie que la barre des 20 millions de consoles sera atteinte au cours des deux prochaines semaines. La semaine 21 verra la sortie de Miitopia, de Rune Factory 5 et de la couleur bleue de la Nintendo Switch Lite, et les ventes devraient donc rester assez hautes. Elles pourraient même dépasser les 100 000 consoles si Nintendo parvient à maintenir les expéditions! Et cette semaine, la Nintendo Switch a atteint une autre étape importante : 16 millions d’consoles pour le modèle classique, avec 16 053 441 consoles vendues depuis le lancement. Le modèle Lite est loin derrière avec ” seulement ” 3 794 571 consoles vendues.