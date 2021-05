Un nouveau record de vente pour Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Lors de son lancement au Japon, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town a établi un nouveau record de ventes pour une semaine de lancement, avec plus de 200 000 exemplaires vendues (physiques) en quelques jours seulement. Et il semble que le jeu se porte également très bien en Amérique du Nord !

XSEED a annoncé que Story of Seasons : Pioneers of Olive Town est devenu leur jeu le plus vendu de tous les temps avec 200 000 exemplaires vendues en Amérique du Nord en moins de deux mois. C’est encore mieux que Story of Seasons : Friends of Mineral Town, le précédent détenteur du record, qui a eu besoin de 3 mois supplémentaires pour atteindre cette étape ! Il est maintenant parti pour vendre plus de 250 000 unités en Amérique du Nord.

XSEED a également annoncé que le deuxième jeu de DLC pour Story of Seasons : Pioneers of Olive Town sortira le 27 mai en Europe et en Amérique du Nord (à 19 h 00). Il s’agit du pack d’extension Windswept Falls, qui comprend une toute nouvelle zone à explorer, mais aussi 4 nouveaux personnages.

Marvelous (éditeur au Japon) a également annoncé le prochain DLC, l’ensemble de costumes ” Uniformes scolaires ” pour les protagonistes et les candidats au mariage, sortira également le 27 mai au Japon.