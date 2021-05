24 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Comme je suis très en retard sur cet article, on commence avec trois jeux déjà disponibles depuis peu.

Outbreak: Endless Nightmares (19,99 €) déforme le gameplay d’horreur de survie de la série en ajoutant des éléments de gameplay roguelike. Vous devrez explorer, rechercher des fournitures, découvrir des indices et vous frayer un chemin à travers chaque anomalie – chacune étant constituée d’instances générées de manière semi-procédurale où l’environnement et les morts-vivants sont prêts à vous tuer! Immédiatement après les événements de Outbreak: The Nightmare Chronicles, vous vous retrouvez piégé dans les restes de l’hôpital Arzt Memorial – le centre pour organiser votre inventaire et votre cache de stockage, améliorer votre personnage ou simplement pour prendre une pause avant de vous aventurer à nouveau dans le le chaos. Il y a plus à découvrir dans le monde en plus des hordes meurtrières de morts-vivants – trouvez les journaux éparpillés pour en savoir plus sur l’épidémie et finalement où trouver refuge! Ne pensez pas que la mort peut vous sauver – chaque fois que vous mourrez, vous vous réveillerez pris au piège de ce lien. Outbreak: Endless Nightmares se concentre sur une rejouabilité extrême en offrant plusieurs options de personnages – chacun avec ses propres capacités, chemins de mise à niveau et plus encore! Chaque fois que vous vous aventurez dans l’anomalie, cela changera et deviendra de plus en plus difficile à mesure que vous gagnerez en puissance. Vous devrez réfléchir soigneusement aux armes, aux objets de guérison et aux autres fournitures que vous apporterez. Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver des caches de stockage qui vous donnent accès à votre inventaire étendu et offrent la possibilité de vous réapprovisionner. Mais c’est à vous de rechercher des fournitures dans votre environnement. Si vous manquez … votre destin est scellé!

Chess Knights: Shinobi (3,99 €) est un jeu de puzzle original au tour par tour inspiré des échecs. Avec:

– Toutes les pièces se déplacent comme dans une partie d’échecs. Vous incarnez un chevalier Shinobi qui a besoin de se déplacer furtivement à travers un plateau de jeu rempli d’ennemis samouraïs;

– 50 niveaux fabriqués à la main avec une complexité croissante (+ 10 niveaux secrets “surréalistes”. Pouvez-vous les trouver?).

Jouez dans de beaux environnements du Japon ancien à l’époque d’Edo;

– Bandes sonores composées à l’origine;

– Une partie d’échecs sans échecs. Il s’agit d’un concept de jeu original pour les amateurs d’échecs comme pour les nouveaux venus (vous n’avez pas besoin de connaître d’échecs pour y jouer).

0 Degrees (4,99 €) est aussi disponible.

Découvrez 0 Degrees, un jeu d’action de type plates-formes à l’ambiance hivernale proposant des énigmes rafraîchissantes pour joueurs de tous âges et de tous niveaux. Vous incarnez un alpiniste en pixel art qui se fraie un chemin à travers des champs de glace, des sommets enneigés, des grottes sombres et des pièges mortels. Aidez-le à surmonter de mystérieux dangers et de redoutables obstacles au cours de 40 niveaux uniques. L’objectif est simple : il s’agit de relever des défis sur un seul écran, de l’entrée jusqu’à la sortie, puis de passer au niveau suivant, chaque nouveau niveau étant plus difficile que le précédent. Localisez et déverrouillez les points de passage en activant des interrupteurs, en ouvrant des portes et en trouvant des cristaux spéciaux. Vous pourrez même former des blocs de glace pour franchir des brèches ou atteindre des corniches. Empilez ces blocs les uns sur les autres, faites-les tomber ou lancez-les sur des piques et des interrupteurs. Et si vous vous retrouvez dans un passage étroit ou si vous tombez d’une falaise, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez reprendre n’importe quel niveau depuis le début afin de retenter votre chance ou d’essayer de faire mieux.

Mighty Goose arrivera le 5 juin sur l’eShop de la console hybride pour 19€99 (et en Français).

Ganbarion (Jump Ultimate Stars, Pandora’s Tower, One Piece: Unlimited World Red, ou encore Dragon Ball Fusions) a annoncé Engawa Danshi to Kemono Tan, un nouveau jeu d’aventure sur Switch. Une sortie est prévue plus tard en 2021 sur la console au Japon.

Green Phoenix sortira lui aussi sur la boutique en ligne le 27 mai prochain pour €2.99.

Mundaun sortira sur Nintendo Switch le 27 mai.

Mundaun est un conte horrifique attachant réalisé entièrement au crayon et se déroulant dans une vallée sombre et isolée des Alpes. Explorez de nombreux espaces riches en secrets, survivez à des rencontres hostiles, remplissez votre inventaire et résolvez une variété d’énigmes originales.

Après avoir appris le décès mystérieux de son grand-père dans un incendie, notre héros se rend à Mundaun pour la première fois depuis son enfance. Il ne tardera pas à découvrir que quelque chose d’ancien et de diabolique y hante l’existence des habitants restants. Dans sa quête pour découvrir le sens de ces sinistres événements, le joueur entreprend un périple qui le mènera au sommet du mont Mundaun : De prairies escarpées jusqu’à un sommet enneigé, en passant par des champs de pierres. Mundaun est un conte horrifique attachant réalisé entièrement au crayon et se déroulant dans une vallée sombre et isolée des Alpes. Explorez de nombreux espaces riches en secrets, survivez à des rencontres hostiles, conduisez des véhicules, remplissez votre inventaire et résolvez une variété d’énigmes originales.

Sludge Life arrivera sur Nintendo Switch le 2 juin pour 14,99 €.

Sillonnez librement une île minuscule qui trône fièrement au beau milieu d’une planète recouverte d’un mukus étrangissime, contemplez des paysages façonnés par une dictature résolument économico-libérale, faites la connaissance d’autres tagueurs, puis profitez-en pour chouraver des babioles et faire le joli cœur en cours de route. Deviendrez-vous le roi de l’île et en taguerez-vous chaque centimètre carré, infiltrerez-vous l’entreprise GLUG qui pollue joyeusement l’environnement à grands coups de mukus ou courrez-vous à votre propre perte en semant le chaos dans votre sillage ?

Umurangi Generation sortira lui le 5 juin sur l’eShop.

Lumberhill est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

Un jeu de co-op chaotique et drôle où tout empêche des bûcherons de faire leur travail ! Courez contre la montre, accomplissez des tâches, luttez contre des incendies, des pirates et des singes très agaçants ! Débloquez plein de nouveaux skins et de niveaux en jouant en co-op, en JcJ ou en solo!

Aiguisez votre hache, mobilisez votre équipe et repassez votre plus belle chemise en flanelle ! Les bûcherons sont prêts à travailler et la nature à se défendre ! Rejoignez un jeu de co-op hilarant où vous devez couper du bois et ramener des animaux dans leur enclos… Cela peut sembler simple, mais ce n’est pas le cas lorsque des météorites, des dinosaures et des pirates ne demandent qu’à compliquer les choses ! Pour y parvenir, vous devrez faire une véritable course contre la montre, trouver des itinéraires peu conventionnels sur la carte, travailler en équipe et, le plus important : vous attendre à tout, et surtout à n’importe quoi ! Peu importe où l’on se trouve et quand, s’il y a un arbre, il faut forcément un bûcheron ! Préparez-vous à un incroyable voyage qui vous transportera dans les périodes et parties du monde les plus inattendues ! Explorez de nouveaux endroits lors d’événements aux mécaniques uniques au fur et à mesure que vous progressez ! Rencontrez de nouveaux animaux, petits et grands, insolents ou mignons, et débloquez des tas de personnages différents ! Que vous soyez sur le même canapé ou à l’autre bout de la Terre, unissez vos haches et mettez-vous au travail ensemble : Lumberhill fonctionne en local et en co-op en ligne ! Vous en avez marre de vos amis ? Passez en JcJ, pourchassez vos amis à travers la carte en tant que requin ou T-Rex déchaîné pour qu’ils vous haïssent ! Vous vous sentez introverti ? Détendez-vous et profitez d’une aventure en solitaire avec le mode solo !

Eagle Island Twist, suite de Eagle Island, arrive sur Nintendo Switch. Développé par Pixelnicks et publié par Screenwave Media, il sortira le 28 mai en Europe et en Amérique du Nord. Les joueurs qui achèteront ce nouveau jeu obtiendront l’original gratuitement.

Les amateurs de dungeon crawlers en 3D seront ravis d’apprendre que Demon Gaze Extra (développé par Experience) arrive sur Nintendo Switch. Ce portage du jeu PS Vita proposera de nombreux contenus supplémentaires et sortira le 2 septembre au Japon.

A Little Golf Journey est annoncé sur Nintendo Switch pour cet été.

Prévu pour mai, Wicce sortira finalement le 3 juin (et en Français).

Guardian Tales, un jeu mobile populaire développé par Kong Studios avec +10 millions de téléchargements en 7 mois, arrive sur Nintendo Switch. Kong Studios a annoncé qu’une version Nintendo Switch sortira dans le monde entier au cours du second semestre de l’année. Malheureusement, on sait très peu de choses sur le jeu, si ce n’est que Kong Studios s’occupe du développement. On ne sait pas si ce sera exactement le même jeu que sur Android et iOS, ou si ce sera une version taillée sur mesure pour la Nintendo Switch. Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler, Guardian Tales est un jeu de fantasy avec une vue de haut en bas de type Zelda, avec “des graphismes à points de style rétro, un scénario immersif et absorbant, un humour décalé et un gameplay engageant.”

Long Ago: A Puzzle Tale sort le 28 mai sur Nintendo Switch pour 9,99 €.

Long Ago: A Puzzle Tale est un jeu de puzzle combiné avec un conte de fées moderne raconté en rime. Découvrez un monde magnifique et relaxant et suivez une douce histoire d’une courageuse princesse luttant pour la liberté lorsque tout le monde autour d’elle essaie de la maintenir en conformité avec le statu quo. Résolvez des puzzles intuitifs, collectez des plumes, des pierres précieuses et des pièces, découvrez de nouveaux mécanismes au fur à mesure de votre progression et profitez des thèmes uniques que chaque chapitre débloque.

Grisaia: Phantom Trigger 06 sortira cet été au Japon.

Toujours au Japon, Dragon Star Varnir sortira le 27 mai.

The Legend of Tianding sortira en octobre sur Nintendo Switch.

Mutazione sortira le 26 mai prochain pour 17,99 €.

Dans MUTAZIONE, les drames personnels sont tout aussi importants que les aventures de l’histoire. Découvrez la communauté à travers le regard de Kai, une jeune fille de 15 ans qui se rend au chevet de son grand-père Nonno, dans l’étrange et secrète communauté de Mutazione. Faites-vous de nouveaux amis, plantez des jardins musicaux, participez à des barbecues, des concerts et des sorties en bateau, et embarquez-vous dans un voyage spirituel pour sauver tout le monde de l’étrange obscurité qui s’approche. Il y a plus de 100 ans, la météorite Dragon Sélène a percuté un complexe touristique tropical. La plupart de ses habitants ont péri, mais les survivants ont commencé à montrer des signes d’étranges mutations… Les missions de secours ont vite abandonné, et les personnes qui sont restées dans l’environnement en mutation ont fondé la petite communauté isolée de Mutazione. Revenons à l’heure actuelle : vous jouez Kai, une jeune fille de 15 ans qui se rend à Mutazione pour soigner son grand-père mourant. Mais tout n’est pas aussi simple qu’il le paraît… Nonno a d’autres plans pour Kai : secrets et trahisons couvent sous le vernis de cette sympathique communauté, et une sinistre figure d’oiseau apparaît régulièrement dans les rêves de Kai. Ils ont survécu à la chute d’un météore apocalyptique, mais survivront-ils au quotidien rocambolesque de leur petite ville?

Moon Samurai vient d’être annoncé sur Nintendo Switch.

LiEat sortira sur Nintendo Switch le 27 mai pour 9€99.

Sakura Succubus 2 est disponible sur Nintendo Switch depuis hier pour 9,99 €.

La vie d’Ogasawara Hiroki, un homme des plus ordinaires, change radicalement lorsqu’il décroche un poste dans le domaine de la photographie. Tout à coup, les filles de ses rêves, parmi lesquelles une sublime actrice, une athlète, une femme d’affaires et une star des réseaux sociaux, sont à sa portée. Elles sont belles, célèbres, bien dotées et alors qu’elles devraient lui être inaccessibles… elles sont toutes insatiablement attirées par Hiroki ! Le harem de Hiroki est en passe de s’étoffer… Mais disposera-t-il de suffisamment de temps et d’énergie pour offrir à ces femmes ce qu’elles attendent ?

Kings of Paradise sortira lui le 27 mai prochain.

Et on termine aujourd’hui avec le top des ventes de la semaine sur l’eShop 3DS aux Etats-Unis;

Software

1. Pokemon Crystal

2. Pokemon Yellow

3. Tomodachi Life

4. Pokemon Red

5. Pokemon Gold

6. Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

7. Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux

8. Zelda: Ocarina of Time 3D

9. Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

10. Pokemon Silver

11. Zelda: Majora’s Mask 3D

12. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

13. Apollo Justice: Ace Attorney

14. Pokemon Alpha Sapphire

15. Pokemon Blue

16. Pokemon Y

17. Super Mario Bros. 3

18. Pokemon X

19. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

20. Super Mario 3D Land

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Nintendo Direct 9/13/18

4. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

5. Mario Kart 7 Video

6. Pokemon Rumble World Trailer

7. IronFall Trailer

8. Pokemon Bank Trailer

9. Tomodachi Life Direct 4/10/14

10. Pokemon Yellow Trailer

11. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

12. Super Mario 3D Land Video

13. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

14. Nintendo Badge Arcade Trailer

15. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

16. Introducing Tomodachi Life

17. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

18. Nintendo Minute – Tomodachi Life

19. Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire E3 2013 Trailer

20. Super Mario World Trailer