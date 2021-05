La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Earth Defense Force, Ninja Gaiden, Wonder Boy, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Life of Fly 2 – 7.7GB

Aluna: Sentinel of the Shards – 7.3GB

Earth Defense Force: World Brothers – 6.0GB

Ninja Gaiden: Master Collection – 3.8GB

Wonder Boy: Asha in Monster World – 2.9GB

Weaving Tides – 2.4GB

Sumire – 2.1GB

Bakumatsu Renka SHINSENGUMI – 1.9GB

The Falconeer: Warrior Edition – 1.2GB

Family Mysteries 3: Criminal Mindset – 797MB

Skellboy Refractured – 789MB

Mini Car Racing – 749MB

LOVE – A Puzzle Box Filled with Stories – 742MB

Sludge Life – 735MB

Pecaminosa – 492MB

Wicce – 440MB

Eight Dragons – 393MB

Long Ago: A Puzzle Tale – 377MB

Off And On Again – 375MB

32 Secs – 342MB

Stray Cat Doors 2 – 337MB

Regina & Mac World – 204MB

Basketball Pinball – 159MB

A Little Lily Princess – 154MB

Connect Color Dots: Fun Water Flow Pipe Line Art Puzzle Game – 154MB

Cape’s Escape Game 2.5th Room – 108MB

Skittles – 102MB

Motif – 100MB

Strike Daz Cans – 72MB

FreeCell Solitaire Collection – 68MB

Crossbow Crusade – 68MB

Eat your Letters – 54MB

Color Dots Connect – 51MB