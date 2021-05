Cris Tales, les précommandes en ligne sont disponibles dès maintenant

Une édition collector s’annonce également pour l’Europe

Walnut Creek, Californie – Le 25 mai 2021 – Préparez-vous à façonner le passé, le présent et le futur sur la plateforme de votre choix – Cris Tales est désormais disponible en précommande en ligne sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Précommandez le jeu sur votre plateforme favorite sur le site officiel.

En outre, l’édition Collector annoncée précédemment est désormais disponible en précommande au Canada et en Amérique centrale et du Sud (à l’exception de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et du Venezuela), alors qu’elle n’était auparavant disponible qu’aux États-Unis. Les joueurs européens seront heureux d’apprendre que Modus Games fournira également une édition Collector en Europe, avec plus de détails à venir.

Cris Tales est un JRPG se déroulant sur plusieurs époques, créé par le développeur colombien Dreams Uncorporated, où le passé, le présent et le futur sont réunis sur un seul écran. Les joueurs peuvent utiliser l’étonnante capacité de Crisbell à passer d’une période à l’autre pour aider les citoyens des royaumes de Crystallis et attaquer les ennemis par surprise. Si Crisbell veut sauver son monde magique du mal qui le menace, elle doit utiliser son pouvoir pour façonner le passé, le présent et le futur tout en rencontrant des alliés qui l’aideront dans sa quête.

Le jeu est très attendu depuis sa révélation à l’E3 2019, où il a remporté plusieurs récompenses et nominations, notamment celle du meilleur jeu indépendant, et a été nommé pour le meilleur jeu indépendant et le meilleur RPG à la Gamescom 2020. Les joueurs peuvent se rendre dès maintenant sur le Xbox Store, le PlayStation Store, le Nintendo eShop, Steam ou GOG pour télécharger la démo sur la plateforme de leur choix.