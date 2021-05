AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed arrive en version physique en France cet été !

Célébrant son dixième anniversaire au Japon cette année, cet “Action-RPG de debriefing” remasterisé où les joueurs doivent exposer les vampires au soleil, sera lancé sur Nintendo Switch et Playsation 4 avec des graphismes remasterisés, une localisation des textes en anglais et une toute nouvelle option de voix en anglais en plus de celles en japonais.

Dans AKIBA’S TRIP : Hellbound & Debriefed, les joueurs plongeront dans le monde souterrain louche au cœur d’Akihabara pour découvrir une vaste conspiration vampirique. Pour protéger les rues et dévoiler la vérité, les joueurs rejoindront les “Akiba Freedom Fighters” et combattront des créatures connues sous le nom de Shadow Soul en utilisant des techniques de déshabillage avancées pour dévoiler leurs corps (et leurs plans) au grand jour.

À propos de Akiba’s Trip : Hellbound & Debriefed :

Retournez dans un Akihabara modélisé avec précision en 2011, la célèbre “ville électrique” du Japon, et explorez les rues et les ruelles animées de ce paradis pour otakus. Mais attention au danger qui se tapit dans l’ombre ! Après avoir trouvé son ami disparu inconscient et ensanglanté dans une ruelle, le jeune otaku Nanashi est attaqué par un être inquiétant tout droit sorti d’un scénario d’horreur et laissé pour mort. Alors qu’il est en train de mourir, une mystérieuse jeune femme lui offre un peu de son sang, lui sauvant la vie et la bouleversant pour toujours.

Devenu une Shadow Soul, l’une des créatures les ayant attaqués lui et son ami, il a été doté d’une force et d’une résistance surhumaines… et d’une faiblesse mortelle à la lumière du soleil. Pris dans un monde de politique surnaturelle, Nanashi doit faire face à NIRO, une agence secrète dédiée à la chasse aux menaces paranormales, et traquant les Shadow Souls, un groupe de monstres inhumains. C’est à lui et à ses amis, les “Akiba Freedom Fighters”, de préserver la paix à Akihabara et d’empêcher une guerre totale de ravager la ville.

Caractéristiques principales :

Une réimagination ludique de la Mecque de l’électronique au Japon – Faites une visite virtuelle du quartier d’Akihabara en 2011, recréé dans les moindres détails, avec un tracé précis des rues et des magasins basés sur des entreprises réelles de l’époque.

Combattez comme un nerd – Maniez un arsenal de figurines, d’objets de collection et d’autres objets amusants pour humilier les vampires et les faire plier, tout en portant une gamme élégante de vêtements et de costumes personnalisables.

Vos choix comptent – Choisissez quelle faction soutenir dans la lutte pour Akihabara et observez comment vos décisions influencent le cours de l’histoire, jusqu’à l’une des nombreuses fins possibles.

Doublage audio anglais et japonais – Profitez d’heures de dialogues entièrement doublées avec le choix entre l’anglais et le japonais original.

Développé par ACQUIRE Corp. et publié sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en Europe par Marvelous Europe Limited, AKIBA’S TRIP : Hellbound & Debriefed sera lancé le 23 juillet 2021. Ce titre a été classé PEGI 16.