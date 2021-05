Go Go Power Rangers pour la Super Edition sur Nintendo Switch !

Power Rangers : Battle for the Grid est un jeu de baston sorti en 2019 et inspiré par l’univers de la série éponyme.

Il reprend d’ailleurs un arc plutôt intéressant des comics Power Rangers (Shattered Grid) écrit par le scénariste Kyle Higgins (qui signe d’ailleurs également le mode histoire du jeu). Toujours est-il que depuis sa sortie, le jeu a connu la sortie de nombreux DLC’s (dont un Street Fighter Pack !), nous apprenons via IGN, qu’une version Power Rangers Battle For The Gri. Super Edition incluant le jeu original ainsi que l’ensemble des DLC’s (les trois season pass et le Street Fighter Pack) est prévue pour le 20 Juillet en version physique !

En attendant, vous pouvez retrouver la bande annonce juste là :

Juillet sera définitivement un mois très Power Rangers, car il verra également le retour en VF des comics sous la bannière de l’éditeur Vestron : https://vestron.wetta-sunnyside.fr/1394/power-rangers-soul-of-the-dragon/

Revisitant une franchise de 25 ans, Power Rangers: Battle for the Grid propose des graphismes magnifiques d’une précision saisissante. Les Rangers et les méchants d’hier et d’aujourd’hui s’affrontent comme jamais dans des combats à 3 contre 3. Testez vos compétences en ligne contre vos amis et d’autres joueurs de partout dans le monde, pour rejouer inlassablement. Le système de combat efficace accueille les nouveaux venus avec des commandes simplifiées, tout en maintenant une profondeur que les compétiteurs acharnés pourront apprendre et maîtriser.

25 ANS DE RANGERS

Des générations de Power Rangers entrent en collision à travers les 25 années de l’histoire du multivers. Vivez comme jamais auparavant des scènes de combat authentiques et réinventées.

FACILE À PRENDRE EN MAIN, DIFFICILE À MAÎTRISER

Power Rangers: Battle for the Grid présente des commandes traditionnelles de jeu de combat. Ce jeu facile à apprendre et difficile à maîtriser est conçu pour accueillir des joueurs de tous les niveaux.