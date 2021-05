Fall Guys: Ultimate Knockout & SUPER BOMBERMAN R ONLINE entrent en collision dans un crossover inédit

Le free-to-play SUPER BOMBERMAN R ONLINE arrive aujourd’hui sur PlayStation, Xbox, Switch et Steam et met en vedette « Bean Bomber », issu du jeu à succès de Mediatonic

Konami Digital Entertainment, B.V. et Mediatonic ont le plaisir d’annoncer un crossover inédit entre SUPER BOMBERMAN R ONLINE, disponible dès aujourd’hui, et Fall Guys: Ultimate Knockout, le battle royale déjanté mettant en scène des haricots.

Dans le cadre de cette collaboration, à partir d’aujourd’hui, tous les joueurs de SUPER BOMBERMAN R ONLINE peuvent réclamer un personnage jouable « Bean Bomber » exclusif*. Il s’agit de la toute première fois qu’un Fall Guy apparaît dans un autre jeu.

* Disponible dans le jeu sur toutes les plateformes jusqu’à nouvel ordre. Aucun achat supplémentaire requis.

« Bean Bomber » est capable de plonger sur le champ de bataille. Les joueurs devront faire attention à ne pas trébucher sur trop de bombes en s’affrontant dans le nouveau mode en ligne Bataille 64.

En complément, la série Bomberman s’inscrira officiellement dans Fall Guys: Ultimate Knockout avec le lancement du costume « Bomberman » ! Le personnage emblématique de KONAMI explosera dans le Blunderdome le 4 juin et sera disponible à la vente dans la boutique du jeu pour un total de 10 couronnes.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE est disponible gratuitement dès aujourd’hui sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam, uniquement en dématérialisé. Il est également jouable sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S.

Les directives relatives aux vidéos de gameplay enregistrées par les joueurs sur le nouveau titre gratuit de KONAMI ont maintenant été publiées et sont accessibles sur le site officiel.

À propos de SUPER BOMBERMAN R ONLINE :

Déjà disponible sur Stadia, SUPER BOMBERMAN R ONLINE s’appuie sur le succès de Super Bomberman R. Les joueurs y retrouvent les 8 frères Bomber et d’autres personnages dans un battle royale explosif, où s’affrontent jusqu’à 64 joueurs.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE reprend le gameplay qui a fait de la franchise un classique du party game dans un mode « Bataille 64 ». Dans ce battle royale original, jusqu’à 64 joueurs sont répartis à travers 16 champs de bataille. Au fur et à mesure que les joueurs se réduisent en poussière à coups de bombe, le nombre de champs de bataille diminue, jusqu’à l’ultime combat pour être le dernier bombardier debout.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE dispose de plus de 100 options de personnalisation comme des costumes, des accessoires et, pour la première fois, des apparences de bombes qui affectent à la fois la bombe et son explosion. Les joueurs peuvent également acquérir le Pack Premium (prix de vente conseillé : 9,99 €), qui donne accès à 14 personnages supplémentaires tirés de célèbres licences de KONAMI comme Gradius, Silent Hill ou encore Castlevania.

En complément, le Pack Premium permet de créer des parties privées avec des règles personnalisées qui incluent le mode « Bataille 64 », le mode « Standard » jusqu’à 16 joueurs et le mode « Grand Prix ». Ce dernier divise les joueurs en deux équipes composées de 3 bombardiers ou moins. À la fin des deux rounds, l’équipe avec le nombre de points le plus élevé remporte la partie.

Davantage d’informations sur SUPER BOMBERMAN R ONLINE sont disponibles sur le site officiel.

À propos de FALL GUYS: ULTIMATE KNOCKOUT :

Fall Guys rassemble plus de 40 millions de joueurs en ligne sur PC et PlayStation qui s’affrontent sous la forme de personnages hypercolorés, tour après tour, dans des épreuves déjantées et chaotiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.