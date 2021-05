Legend of Mana se dévoile avec de nouvelles informations

PARIS, le 27 mai 2021 – Pour le plus grand plaisir des fans de longue date et des nouveaux joueurs, Square Enix Ltd. a dévoilé aujourd’hui de nouvelles informations sur Legend of Mana™, la version remasterisée du quatrième opus de la franchise Mana, qui sera disponible le 24 juin. Legend of Mana proposera des visuels remasterisés, une bande originale réarrangée, des arrière-plans redessinés et une interface actualisée. Les fans peuvent dès à présent précommander le jeu sur Nintendo Switch™.

Dans Legend of Mana, fans de longue date et nouveaux venus partiront à la recherche du mystique Arbre de Mana, aperçu dans un rêve, en parcourant une carte du monde désespérément vide. Au cours de leur voyage, les joueurs rencontreront divers personnages hauts en couleur, affronteront de redoutables monstres lors de combat en temps réel, et exploreront le vaste monde de Fa’Diel au rythme de l’histoire indémodable de Legend of Mana.

Dans l’arc narratif “The Escad Story Arc”, les joueurs suivront les péripéties de quatre amis d’enfance, Escad, Daena, Matilda et Irwin. Ils découvriront leurs motivations contradictoires suite à la Guerre des Fées ayant eu lieu dix ans auparavant. Dans l’arc narratif “The Dragon Killer Arc”, les joueurs rejoindront Larc, chevalier dragon de Drakonis, dans sa quête pour vaincre les Dragons de la Sagesse tout en affrontant un autre chevalier dragon, Sierra.

Au fil de leur progression dans le jeu, les joueurs pourront également accéder au verger du vallon isolé habité par Trent, un arbre ancestral pouvant faire pousser les fruits et légumes utilisés pour nourrir les familiers, peindre les golems ou modifier les équipements.

SQUARE ENIX a également partagé de nouvelles informations concernant la version remasterisée de Legend of Mana :

Les joueurs pourront forger un nouvel équipement exclusif et modifier leur équipement déjà existant à la Forge. De plus, une fois que l’atelier aura été construit, les joueurs pourront s’en servir pour fabriquer de puissants instruments enchantés. Familiers – Les joueurs peuvent trouver des œufs et les faire éclore pour adopter des familiers possédant des capacités de soutien “Synchro Effects” très utiles pour aider les joueurs à remporter la victoire dans les combats. Les familiers vivent dans le corral des monstres situé sur le terrain de la maison du joueur et peuvent rapidement devenir plus fort si le joueur les envoie jouer au mini-jeu “Ring Ring Land”.

Les joueurs peuvent trouver des œufs et les faire éclore pour adopter des familiers possédant des capacités de soutien “Synchro Effects” très utiles pour aider les joueurs à remporter la victoire dans les combats. Les familiers vivent dans le corral des monstres situé sur le terrain de la maison du joueur et peuvent rapidement devenir plus fort si le joueur les envoie jouer au mini-jeu “Ring Ring Land”. Golems magiques – Les golems sont des formes de vie magiques que les joueurs peuvent collecter. Ils ont été imprégnés de la puissance de Mana et apportent leur soutien durant les combats. Les joueurs peuvent contrôler les PV (points de vie) et les stats de leurs golems, et peuvent les équiper avec plus de 50 capacités offensives ou défensives différentes pour les aider à vaincre leurs ennemis au combat.

Legend of Mana sera disponible le 24 juin au format numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC (STEAM®) au prix de 29,99€. Les joueurs qui achèteront Legend of Mana avant le 23 juillet recevront une récompense de précommande comprenant dix avatars et un thème spécial Legend of Mana pour PlayStation®4, ou un fond d’écran Legend of Mana pour PC (STEAM®).